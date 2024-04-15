Віддала немовля стороннім, щоб врятувати: що відомо про жертву нападу в австралійському ТРЦ

У торговельному центрі Сіднея чоловік напав з ножем на 25 людей, з них шестеро померли. Серед жертв була й Ешлі Гуд, яка тримала на руках 9-місячну доньку.

Жінка віддала дитину стороннім людям, які опинилися поруч, щоб врятувати немовля, пише BBC.

Інцидент стався 13 квітня близько 15 години у торговому центрі Westfield Bondi Junction.

40-річний нападник Джоел Кочі мав психічні проблеми та "полював" саме за жінками у торговельному центрі, зазначає CNN. Його застрелила на місці працівниця поліції. Однак п'ятеро жінок та охоронець отримали поранення, несумісні з життям.

Загибла Ешлі Гуд, яка тримала на руках 9-місячну доньку. з фотоархіву загиблої

Однією з них була й Ешлі Гуд. Коли Джоел Кочі поранив жінку, вона віддала своє немовля двом незнайомцям, щоб ті врятували дитину.

"Мати, яка тримала на руках немовля, була поранена ножем. Жінка просто кинула дитя мені – отак я і опинився з малям на руках", – розповів свідок.

Один із чоловіків розповів 9News Sydney, що з рота немовляти текла кров, повідомляє SkyNews.

Вони удвох намагалася врятувати дитину та матір, притискаючи рану, щоб зупинити кровотечу.

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"Ми просто кричали: дайте нам якусь сорочку чи футболку, щоб зупинити кровотечу в дитини", – зазначив очевидець.

Чоловіки розповіли, що в той день прийшли в ТРЦ за покупками. Аж раптом побачили, як невідомий підбіг до жінки з дитиною. Вони зрозуміли, що їй потрібна буде допомога і наказали працівникам однієї з крамниць зачинити двері, щоб убезпечити поранену жінку.

Та все ж вона померла у лікарні ввечері 13 квітня, пише The telegraph. Однак її 9-місячна донька Гаррієт вижила після операції.

"Словами неможливо висловити нашу вдячність двом чоловікам, які тримали та піклувалися про нашу дитину, коли Ешлі не могла", – зазначили рідні загиблої.