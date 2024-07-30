ВООЗ: Кожна четверта дівчина-підліток зазнає насильства з боку інтимного партнера

Насильство з боку партнера може мати руйнівний вплив на здоров’я молодих людей.

Майже чверть (24%) дівчат-підлітків, які були у стосунках до того моменту, як їм виповниться 20 років, зазнавали фізичного та/або сексуального насильства з боку інтимного партнера.

Про це йдеться в аналізі Всесвітньої організації охорони здоров’я, опублікованому в журналі The Lancet Child & Adolescent Health.

Це перше дослідження поширеності фізичного та/або сексуального насильства, якого зазнали 15-19-річні дівчата, що перебували в інтимних стосунках.

Хоча насильство проти дівчат-підлітків трапляється скрізь, автори підкреслюють значні відмінності в його поширеності.

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За оцінками ВООЗ, найбільше від нього страждають регіони Океанії (47%) та центральної Африки на південь від Сахари (40%). А ось найнижчі показники зафіксували у Центральній Європі (10%) і Центральній Азії (11%).

Новий аналіз показав, що насильство з боку інтимного партнера щодо дівчат-підлітків є найбільш поширеним у:

державах і регіонах з низьким рівнем доходу;

місцях, де мало дівчат навчається в середній школі;

країнах, де дівчата мають слабші законні права власності на майно та спадкування, порівняно з чоловіками.

Дитячі шлюби (до 18 років) значно підвищують ризики, оскільки різниця у віці подружжя створює дисбаланс влади, економічну залежність та соціальну ізоляцію – усе це збільшує ймовірність стійкого насильства.

"Мільйони молодих жінок у всьому світі зіштовхуються з насильством з боку інтимного партнера про тривожно рано.

Насильство в ці критично важливі для становлення людини роки може завдати глибокої та тривалої шкоди, тому до нього потрібно ставитися більш серйозно – як до проблеми громадського здоров’я, акцентуючи на запобіганні та цілеспрямованій підтримці", – каже докторка Паскаль Аллотей, директорка Департаменту сексуального та репродуктивного здоров’я та досліджень ВООЗ.

Насильство з боку партнера може мати руйнівний вплив на здоров’я молодих людей. Воно підвищує ймовірність травм, депресії, тривожних розладів, незапланованої вагітності, інфекцій, що передаються статевим шляхом, і багатьох інших фізичних і психологічних станів.

Крім того, воно може впливати на освітні досягнення підлітків, їхні майбутні стосунки та перспективи на життя.

Раніше у Непалі за сексуальне насильство над дитиною засудили чоловіка, якого вважають "реінкарнацією Будди".