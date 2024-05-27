Жертвою сексуального насильства в інтернеті є кожна 8-ма дитина у світі: про злочини повідомляють щосекунди

Кожна восьма дитина у світі є жертвою сексуального насильства в інтернеті

Щороку понад 300 мільйонів дітей по всьому світі стають жертвами сексуального насильства в інтернеті.

Про це йдеться у дослідженні Глобального інституту безпеки дітей Childlight Единбурзького університету, повідомляють The Guardian та Університет Нового Південного Уельсу (Австралія).

Згідно з результатами, 12,6% дітей у світі стали жертвами розмов без згоди, обміну та перегляду сексуальних зображень і відео. Це – кожен восьмий або 302 мільйони дітей.

Також 12,5% неповнолітніх стали жертвами домагань в інтернеті – йдеться про небажані розмови на сексуальні теми, зокрема секстинг, запитання сексуального характеру та прохання про сексуальні дії.

Крім того, злочинці часто вимагають від жертв гроші за збереження приватності зображень і зловживають підробкою фото за допомогою штучного інтелекту.

Дослідники виявили, що США є зоною особливо високого ризику. Кожен дев'ятий чоловік у країні (загалом близько 14 мільйонів осіб) визнав, що колись вчиняв онлайн-насильство над дітьми. У цьому зізналися також 7% британців (1,8 мільйона осіб).

Більш, того багато чоловіків зізналися, що хотіли б вчинити фізичне сексуальне насильство над дітьми, якби знали, що це залишиться в таємниці.

"Це приголомшливий масштаб, який лише у Великій Британії дорівнює формуванню черги чоловіків-злочинців, яка могла б простягнутися від Глазго до Лондона або заповнити стадіон Вемблі понад 20 разів.

Насильство над дітьми настільки поширене, що в середньому про нього повідомляють наглядовим організаціям та поліцейським один раз на секунду", – заявив виконавчий директор організації Childlight Пол Стенфілд.

Нагадаємо, у Британії вперше заборонили користуватися ШІ злочинцю, який генерував непристойні фото з дітьми.