Як зміниться кількість населення Землі до кінця століття? Прогнози вчених

До кінця століття народжуваність по всьому світу буде настільки низькою, що більшість держав не зможуть підтримувати наявну кількість населення. Водночас лідерами за народжуваністю будуть найбідніші країни.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі The Lancet, повідомляє Reuters.

Американські дослідники прогнозують, що до 2050 року 155 з 204 країн і територій (76% від усіх) матимуть рівень народжуваності, нижчий за необхідний для відтворення населення. До 2100 року цей показник зросте до 198 – 97%.

Таких висновків науковці дійшли за допомогою аналізу опитувань, переписів населення та інших даних, зібраних з 1950 по 2021 роки в рамках дослідження "Глобальний тягар хвороб, травм і факторів ризику".

За словами вчених, до кінця століття понад три чверті живонароджених припадатиме на країни з низьким і нижчим за середній рівнями доходів. Понад половина з них – країни Африки на південь від Сахари.

У 1950 році середня кількість народжень на одну жінку складала близько 5. Тоді як у 2021 році вона знизилася до 2,2.

Водночас 110 країн (54%) до 2021 року вже мали показники, які не забезпечують відтворення населення, – нижчі за 2,1 дитини на жінку.

Особливо тривожна тенденція спостерігається у Південній Кореї та Сербії. Там рівень народжуваності становить менш як 1,1 дитини на жінку.

Зменшення кількості новонароджених у країнах з високим рівнем доходу пов’язане з більшою кількістю можливостей для жінок в освіті та роботі. Водночас у бідніших країнах, як зазначають дослідники, необхідно покращувати доступ до освіти та засобів контрацепції.

"Оскільки населення майже кожної країни скорочується, залежність від відкритої імміграції стане необхідною для підтримки економічного зростання", – зазначила співавторка звіту Наталія Бхаттачарджі.

Нагадаємо, у 2023 році у Південній Кореї впав рівень народжуваності, який і без того був найнижчим у світі.