У Південній Кореї впав рівень народжуваності, який і до того був найнижчим у світі

У 2023 році у Південній Кореї впав рівень народжуваності, який і без того був найнижчим у світі. Така тенденція спостерігається вже четвертий рік поспіль.

Жінки у цій країні стурбовані кар’єрою та фінансовими витратами на дітей, тому відкладають цей процес або й зовсім відмовляються від нього, повідомляє Reuters.

Середня кількість новонароджених на одну жінку побила новий антирекорд – 0,72 дитини. У 2022 році вона складала 0,78.

Найнижчий коефіцієнт народжуваності зафіксували у Сеулі – 0,55. Саме у цьому місті найвища вартість житла.

Водночас у 2015-му показник народжуваності у Південній Кореї становив 1,24. Тоді занепокоєність населення економічними питаннями була нижчою.

Для стабільного відтворення населення необхідна значно вища народжуваність – 2,1 дитини на жінку.

З 2018 року Південна Корея є єдиним членом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) з показником нижче за 1. Попри витрачені країною мільярди, тенденцію до зниження змінити не вдалося.

Наразі у Південній Кореї проживає 51 мільйон людей. Однак до кінця століття кількість населення може скоротитися вдвічі.

Однією з причин низької народжуваності у цій країні є гендерний розрив в оплаті праці. Корейські жінки отримують лише дві третини від доходу чоловіків.

Нагадаємо, торік народжуваність в Японії впала до рекордно низького рівня. Там народилося на 5,1% менше дітей, ніж у 2022-му.

