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Мінкульт вніс кавову традицію і танець кримських татар до списку нематеріальної спадщини

Віра Шурмакевич — 26 лютого, 19:47
Фото з сайту Міністерства культури та інформаційної політики

Міністерство культури та інформаційної політики додало до списку Національної нематеріальної культурної спадщини України чотири нові елементи.

Відповідно до наказу, Нацперелік доповнили такими позиціями:

  • традиції приготування та споживання каші "Зозулі" на Вінниччині;
  • традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;
  • кавова традиція кримських татар;
  • танець кримських татар "Агир ава ве Хайтарма".

У відомстві наголосили, що громади мають зважати на рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України, щоб зберегти ці елементи.

Міністерство культури не уточнило, чи перебувають ці традиції під загрозою у зв'язку з агресією Росії.

Фото з сайту Міністерства культури та інформаційної політики

Як відомо, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини ведеться для виконання 12 статті Конвенції ЮНЕСКО. Нові елементи включають до переліку на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при МКІП.

З переліком інших об'єктів національної нематеріальної спадщини можна ознайомитись тут.

Раніше ми розповідали, що до списку нематеріальної спадщини внесли обряд "гоніння гадюк" та заплітання весільної коси з селища Білокуракине Сватівського району Луганщини, а також практику з охорони традиційних ремесел та народного мистецтва.

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