Мінкульт вніс кавову традицію і танець кримських татар до списку нематеріальної спадщини
Міністерство культури та інформаційної політики додало до списку Національної нематеріальної культурної спадщини України чотири нові елементи.
Відповідно до наказу, Нацперелік доповнили такими позиціями:
- традиції приготування та споживання каші "Зозулі" на Вінниччині;
- традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;
- кавова традиція кримських татар;
- танець кримських татар "Агир ава ве Хайтарма".
У відомстві наголосили, що громади мають зважати на рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України, щоб зберегти ці елементи.
Міністерство культури не уточнило, чи перебувають ці традиції під загрозою у зв'язку з агресією Росії.
Як відомо, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини ведеться для виконання 12 статті Конвенції ЮНЕСКО. Нові елементи включають до переліку на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при МКІП.
З переліком інших об'єктів національної нематеріальної спадщини можна ознайомитись тут.
Раніше ми розповідали, що до списку нематеріальної спадщини внесли обряд "гоніння гадюк" та заплітання весільної коси з селища Білокуракине Сватівського району Луганщини, а також практику з охорони традиційних ремесел та народного мистецтва.