Мінкульт вніс кавову традицію і танець кримських татар до списку нематеріальної спадщини

Фото з сайту Міністерства культури та інформаційної політики

Міністерство культури та інформаційної політики додало до списку Національної нематеріальної культурної спадщини України чотири нові елементи.

Відповідно до наказу, Нацперелік доповнили такими позиціями:

традиції приготування та споживання каші " Зозулі " на Вінниччині;

Зозулі на Вінниччині; традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;

кавова традиція кримських татар;

танець кримських татар " Агир ава ве Хайтарма " .

У відомстві наголосили, що громади мають зважати на рекомендації та пропозиції Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України, щоб зберегти ці елементи.

Міністерство культури не уточнило, чи перебувають ці традиції під загрозою у зв'язку з агресією Росії.

Як відомо, Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини ведеться для виконання 12 статті Конвенції ЮНЕСКО. Нові елементи включають до переліку на підставі рекомендацій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини, яка діє при МКІП.

З переліком інших об'єктів національної нематеріальної спадщини можна ознайомитись тут.

Раніше ми розповідали, що до списку нематеріальної спадщини внесли обряд "гоніння гадюк" та заплітання весільної коси з селища Білокуракине Сватівського району Луганщини, а також практику з охорони традиційних ремесел та народного мистецтва.