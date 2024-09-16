Сповіщати, як про повітряну тривогу: до президента подали запит щодо змін у щоденній хвилині мовчання

До президента Володимира Зеленського подали запит із проханням змінити підхід до реалізації щоденної загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими.

Про це повідомили у громадській організації "Вшануй" та народна депутатка, авторка запиту Наталія Піпа.

"Хвилина мовчання – це щоденний ритуал подяки та памʼяті. Ми часто говоримо чому це важливо і що це лише перший крок до створення нової культури вшанування", – зауважили в організації.

Указ про загальнонаціональну хвилину мовчання діє з 16 березня 2022 року. Проте, за словами Наталії Піпи, протягом цих двох років хвилина мовчання найчастіше проводиться у закладах освіти та окремих приватних підприємствах.

"У деяких містах, родини військових проводять хвилину мовчання перекриваючи центральні вулиці о 9:00. І лише деколи, на вулицях та площах, хвилина мовчання проводиться централізовано, за ініціативою місцевого самоврядування.

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Дуже контрастне видовище, коли у транспорті чи в кафе одна людина встає на хвилину мовчання, а навколо усім байдуже – хтось забув, а хтось і не знав про хвилину мовчання", – зазначає вона.

Тому депутатка закликала використовувати системи оповіщення цивільного захисту, за допомогою яких сповіщають про повітряну тривогу, для оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання.

Також вона наголосила на необхідності проведення хвилини мовчання в установах та організаціях усіх форм власності, громадських місцях, зокрема органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, дипломатичних установах, закладах освіти, культуру, спорту, охорони здоров'я, громадського харчування тощо.

Раніше ми розповідали про дискусію навколо етики вшанування полеглих героїв та збереження пам’яті про них.