"Мертві душі" у харківському виші: справу про багатомільйонне розкрадання коштів передали до суду

Правоохоронці передали до суду справу про багатомільйонне розкрадання коштів одного з провідних університетів Харкова.

За даними слідства, троє підозрюваних влаштували схему із влаштуванням на роботу до університету "мертвих душ", премії та зарплати яких забирали собі. Так вони привласнили понад 14 мільйонів гривень.

Серед фігурантів – працівник вишу, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними джерел "УП" у правоохоронних органах, йдеться про Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Головним фігурантом розслідування є колишній ректор вишу – 72-річний Микола Нечипорук.

Підозрюваний працював в університеті з 1979 року – одразу по завершенню навчання там. У 1998-му Нечипорук став проректором з адміністративно-фінансової діяльності, а у 2004-му – з науково-педагогічної роботи.

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У 2017 році він обійняв посаду виконувача обов’язків ректора, а за рік підозрюваного обрали ректором. Очільником вишу Нечипорук був до 2023 року.

Трьом фігурантам повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого повторно за змовою групи осіб в особливо великих розмірах та в умовах військового стану – частини 4 та 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання за цією статтею – до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Як зазначили у прокуратурі, посадовцю вишу також додатково інкримінували видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів – частина 1 статті 366 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-68 тисяч гривень) або обмеженням волі строком до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.

Нагадаємо, у червні 2024 року правоохоронці повідомили, що розкрили схему розкрадання коштів одного із провідних вишів Харкова.

За даними слідства, проректор з науково-педагогічної роботи університету "товаришував" з очільником місцевої фірми, яка виконувала ремонтні роботи у виші. Разом вони вирішили організувати схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу.

З 2012 по 2023 роки на роботу до університету прийняли 9 людей на посади робітників з обслуговування приміщень, серед яких були рідні та знайомі організаторів "протиправної оборудки".

"Мертві душі" не відвідували свої "робочі місця" та не виконували функціональні обов’язки. Однак щомісяця їм нараховували заробітну плату та премії.

Потім фігуранти знімали нараховані суми із зарплатних банківських карток фіктивних робітників та привласнювали їх.

Загальна сума розкрадених коштів становить майже 14,3 мільйона гривень.