У Харкові проректор вишу і його спільники 10 років розкрадали бюджет ВНЗ

У Харкові прокуратура викрила схему незаконного привласнення коштів одного з місцевих вишів

У Харкові викрили схему розкрадання бюджетних коштів одного із провідних вишів міста. Таким чином підозрювані змогли привласнити понад 14 мільйонів гривень.

Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, проректор з науково-педагогічної роботи одного з харківських вишів, який обійняв цю посаду у 2012 році, "товаришував" з очільником місцевої фірми, яка виконувала там ремонтні роботи.

"Разом вони вирішили організувати схему заволодіння бюджетними коштами навчального закладу. Посадовець університету запропонував директору компанії підібрати на посади у виш фіктивних робітників, які не повинні перебувати на робочих місцях.

Очільник фірми погодився на це та залучив до плану виконроба, який допомагав шукати "працівників", – повідомили у прокуратурі.

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Відтак протягом 2012-2023 року на роботу до вишу на посади працівників з обслуговування приміщень прийняли дев'ятьох людей. Серед них були рідні та знайомі творців "протиправної оборудки".

Нових "працівників" не було на робочому місці та вони не виконували своїх посадових обов’язків. Але, попри це, щомісячно отримували заробітну платню та навіть премії.

Потім фігуранти злочину знімали ці кошти із банківських карток і привласнювали собі.

Загальна сума таких "зарплат" становить понад 14 мільйонів гривень.

Наразі відомо про трьох фігурантів злочину. Головний з них протягом 11 років кілька разів змінював посади:

з 2012 по 2018 роки був проректором з науково-педагогічної роботи;

з 2018 по 2023-ій – ректором ЗВО;

з травня 2023-ого – першим ректором вишу.

Наразі його відсторонили від виконання посадових обов’язків, додали у прокуратурі.

Усім фігурантам оголосили про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, у великих і особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, директорку "Київської фортеці" підозрюють у розкраданні майже 900 тисяч гривень.