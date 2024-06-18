Тітка вивезла до РФ, поки старший брат був у війську: в Україну повернули 16-річного хлопця

До України повернули 16-річного хлопця, якого в Росію без згоди вивезла тітка

До України повернули 16-річного хлопця, якого в Росію вивезла тітка й проти волі оформила йому громадянство країни-агресорки.

На Батьківщині на підлітка чекав брат-військовий, який отримав тяжке поранення на фронті, повідомили в Українській мережі за права дитини.

16-річний Святослав не має батьків – їх хлопцю заміняв старший брат. Від початку повномасштабної війни той долучився до війська, а підліток залишився жити з тіткою у нині тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

Коли у місті стало небезпечно, жінка вивезла племінника до Воронезької області Росії, попри обіцянку переїхати в інше місто України.

У РФ без згоди Святослава тітка оформила йому російське громадянство та влаштувала до місцевої школи. Хлопець вчився, але сподівався повернутися на Батьківщину.

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Старший брат Святослава шукав можливості повернути його до України. На фронті він отримав важке поранення, тому зараз пересувається на протезах. Однак чоловік хотів самостійно дбати про молодшого брата.

Втілити мрію братів вдалось завдяки зусиллям Української мережі за права дитини, Міністерства закордонних справ України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та дипломатів.

18 червня Святослав перетнув польсько-український кордон та нарешті зміг обійняти брата.

"Це був вкрай складний і небезпечний шлях, але кожне повернення вартує того, щоб почути слова: "Вітаю, ти вдома!" – наголосили в Українські мережі за права дитини.

Нагадаємо, на Миколаївщину повернули 5 дітей-сиріт, яких депортували до РФ на початку вторгнення.