На Миколаївщину повернули 5 дітей-сиріт, яких депортували до РФ на початку вторгнення

До Миколаєва 2 червня повернули п'ять депортованих вихованців Новопетрівської спеціальної школи.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

На момент вторгнення у Новопетрівській спеціальній школі було 15 дітей. Їх мали вивезти "зеленим коридором", але росіяни зірвали домовленості та за кілька місяців депортували їх на свою територію.

"У березні 2022 року заклад опинився в окупації, а в липні 2022 року військовослужбовці РФ силоміць вивезли дітей та персонал до Херсонщини, звідти – до Краснодарського краю. В листопаді того ж року дітей разом із супроводжуючими вдалося повернути з території Росії до Грузії", – розповів він.

Діти після депортації повернулись в Україну та житимуть в сім'ях Миколаївська обласна державна адміністрація

Четверо дітей після повернення поїдуть у нові сім'ї, а 17-річна дівчина з вересня почне навчання в професійному ліцеї.

"Дякую всім, хто допомагав повернути хлопців та дівчат додому. Дякую всім, хто шукав для них нову сім'ю. Особлива вдячність та повага законним опікунам, які взяли відповідальність за них. Це неймовірно сміливо та важливо", – додав Віталій Кім.

Нагадаємо, нещодавно в Україну повернули ще 13 дітей, яких вивезли окупанти.

Також з полону нарешті повернулась 24-річна поліціянтка Мар’яна Чечелюк з Маріуполя. Вона провела в ув'язненні два роки.