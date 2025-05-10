Лелека-"відлюдник", вівчарик-ковалик і золотомушка: 8 "найстильніших" перелітних пернатих

До Всесвітнього дня мігруючих птахів Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів поділилося добіркою "найстильніших" крилатих.

У відомстві зауважили, що метою цього дня є привернення уваги до захисту птахів у середовищах їхнього існування, особливо в контексті глобальних екологічних змін.

Загалом в Україні зареєстровано понад 420 видів птахів, значна частина з яких змінює місце проживання залежно від сезону.

Лелека чорний

Фото: Міндовкілля

Цього червонокнижного птаха називають одним із найзагадковіших в Україні. Чорний лелека оселяється поблизу боліт та озер Полісся і Карпат, де харчується земноводними, рибою та комахами.

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"Побачити його – велика рідкість: на відміну від білого лелеки, він уникає людського товариства", – додали у відомстві.

Відтворенню цього виду шкодить господарська діяльність людини, а присутність чорного лелеки є свідченням здоров’я екосистеми.

Кропив’янка сіра

Фото: Міндовкілля

Цих невеликих пернатих можна зустріти в усіх регіонах країни. У квітні представники цього виду повертаються в Україну. В цей період самці намагаються привернути увагу самок хриплуватим співом. При цьому вони надувають горло й настовбурюють пір’я на голові.

Цей вид будує гнізда в кущах або у високих травах. До раціону кропив’янки сірої влітку входять комахи, а восени – ягоди.

З України птахи відлітають у вересні, аби на зимівлю дістатися Африки, Аравії та Індії.

Золотомушка червоночуба

Фото: Сергій Домашевський/Чорнобильський Радіаційно-екологічний Біосферний Заповідник

Ця пташка має невеликий розмір, але виділяється особливим забарвленням – оливково-зеленим оперенням зверху та бурим відтінком знизу. Самці виду мають яскраву пляму на тім’ї, колір якої варіюється від жовтогарячого до червоного. При цьому самиці мають жовту "шапочку".

Золотомушки червоночубі живляться дрібними комахами, зокрема павуками та яйцями метеликів, іноді споживають насіння хвойних дерев.

Цих пернатих вважають "санітарами лісу", адже за рік одна птаха може знищити від 8 до 10 мільйонів шкідників. Усе через те, що дорослі особини приносять пташенятам їжу близько 400 разів на день.

Цей вид занесений до Червоної книги України.

Дрізд співочий

Фото: Міндовкілля

Дрозди співочі – найменші представники серед своїх "родичів", які мешкають в Україні. Вони мають буре оперення зверху та сірувато-біле з темними плямами знизу. При цьому їхня шия та груди жовтуваті.

Вид повертається із зимової міграції наприкінці березня і оселяється майже по всій Україні. Птахи влаштовують свої гнізда невисоко на деревах або в кущах.

За сезон пернаті відкладають яйця двічі – кожен раз у новому гнізді.

Волове око

Фото: Міндовкілля

Цих птахів вважають одними з найменших у фауні Україні. Вони мають рудувато-буре забарвлення зі смужками. Оселяються переважно в Карпатах, на Поліссі та в лісостеповій зоні, надаючи перевагу вологим лісам.

Птахи виду Волове око будують гнізда на землі під корінням дерев, а живляться комахами та дрібними безхребетними.

Вівчарик-ковалик

Фото: Міндовкілля

Цей маленький птах має зеленувато-буру верхню частину тіла та жовтувато-білий низ. Пернатий зимує в Африці, звідки повертається наприкінці березня.

В Україні птахи проживають всюди, де є дерева, а гнізда будують на землі в ямках.

Щеврик лісовий

Фото: Міндовкілля

Самці та самки цього виду мають схожий зовнішній вигляд – оливкове строкате оперення та червоно-брунатну шию. Забарвлення допомагає птахам добре маскуватися у лісовій і лісостеповій зонах, де вони мешкають.

"Щеврик – обережний: ніколи не злітає з гнізда прямо, а спочатку відходить на кілька метрів і лише здіймається в повітря. Гніздиться на землі, часто бігає по траві. На гілки сідає під час співу або в разі небезпеки", – додали у відомтсві.

Кульон середній

Фото: Міндовкілля

Представники цього виду занесені до Червоної книги і мають статус зникаючих. Птахи мають довгі, трохи загнуті донизу дзьоби.

В Україні найчастіше трапляються під час міграції з Півночі Європи до Африки або Південної Азії. Побачити цих пташок можна на морському узбережжі, рідше – у Львівській, Волинській, Хмельницькій і Житомирській областях.

Раніше ми розповідали про незвичайні звуки, як-от шум бензопили чи плач немовлят, які можуть видавати птахи.