"Моя дитина зі мною прощалася": історія киянки, яку врятували з 8 поверху після ракетного удару

Оксана Сюрха разом із чоловіком Сергієм та 14-річною донькою жила на восьмому поверсі багатоповерхівки в Солом’янському районі Києва.

Вранці 17 червня в їхній дім влучила російська крилата ракета: обвалився весь сусідній під’їзд з першого по девʼятий поверх.

Історію порятунку Оксани з рідними розповіла журналістка Анастасія Іванців у репортажі для "Суспільного".

"Відчиняємо двері, а нема куди вибігати"

Повітряна тривога в Києві почалася ввечері 16 червня і тривала майже девʼять годин. Росія застосувала 175 дронів і понад 14 крилатих ракет. Соломʼянський район зазнав найсильнішого обстрілу.

Оксана Сюрха з чоловіком і донькою спускалися в підземний перехід біля будинку, та на момент удару по дев'ятиповерхівці – ховалися в закутку квартири за двома капітальними стінами.

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"Було приблизно 10-12 вибухів, ми не рахували вже. Коли вони закінчилися, ми піднялися в квартиру. Потім побачили, що летить ще балістика. Знову спустилися, перечекали, піднялися. О 3:40 донька мені сказала: "Мамо, ще трохи – і все закінчиться, тривога триває до 5 ранку зазвичай і все". Але полетіли "шахеди".

Ми сховалися в закутку квартири за двома товстими стінами, давай знову збиратися в укриття – і тут засвистіла ракета. Винесло все, що було. Спалах, вогонь, скло посипалося, піднявся запах пилюки й бетону. Ми, в чому були, стали тікати. І друга ракета. Вибігаємо, відкриваємо двері, а нема куди вибігати", – розповідає Оксана Сюрха.

Решта квартири та сходова клітка були зруйновані. Врятуватися можна було лише через вікно.

"Після вибуху ми стояли ще нагорі, дзвонили в усі можливі служби, кричали сусідам, щоб разом кликати на допомогу. Щоб люди знали: ми тут є живі. Але ніхто не відгукувався. Була тиша", – пригадує Оксана.

Кран не одразу зміг дістати родину. Рятувальники сказали, що не дотягуються.

"Моя дитина зі мною прощалася. Вона казала: "Мам, памʼятай, що я тебе дуже сильно люблю". А все довкола палає, вибухає шифер і ми сидимо на восьмому поверсі, звідки немає виходу. Або ми впадемо, або згоримо, або нас спасуть", – згадує жінка.

Зрештою, Оксану, Сергія та доньку по черзі дістали з вікна. Скло поранило Оксані ногу, але вона дізналась про це вже на землі, коли медики почали огляд. Саме тоді пролунала нова серія вибухів. Оксана наказала рідним негайно спуститися в укриття.

"Ми дякували Богу, що ми не отам, не в руїнах, не на восьмому поверсі. Це зараз найдорожче для мене", – каже вціліла.

Від підʼїзду, де мешкала родина, майже нічого не лишилося, а квартира згоріла повністю.

Анастасія Іванців створила банку на підтримку Оксани та її рідних – допомогти постраждалій сім'ї можуть всі охочі.