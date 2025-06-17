Пошуки зниклих після обстрілу Києва: у ДСНС не підтвердили порятунок хлопця з-під завалів

Після ракетного удару по багатоповерхівці в Солом’янському районі Києва у мережі поширилася інформація про порятунок з-під завалів вцілілого хлопця, звістку про якого цілий день чекали батьки.

Допис про це з'явився на Facebook-сторінці журналістки Наталії Дідової.

Проте Державна служба України з надзвичайних ситуацій у коментарі "УП. Життя" не підтвердила інформацію.

За словами речниці ДСНС Світлани Водолаги, родині зателефонувала подруга та сказала, що хлопець живий, однак рятувальники поки це не підтверджують, і самі батьки його ще не бачили.

"Наші психологи зараз з батьками. Мати каже: поки фотографію не побачу, не повірю", – каже Світлана Водолага, яка перебуває на місці влучання.

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Пошуково-рятувальна операція триває. Станом на 17:30, за даними МВС, внаслідок обстрілу столиці 17 червня загинуло 10 людей.

– також "Хлопчика і всіх, хто під завалами на Гавела, ще шукають",також написав нардеп Роман Грищук.

Допис про порятунок хлопця уже видалений зі сторінки Наталії Дідової. Згодом вона вибачилася перед батьками зниклого сина та пояснила, що "на емоціях" сприйняла обнадійливі коментарі у мережі за правду.