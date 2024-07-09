NASA завершило першу імітаційну місію на Марс: добровольці провели в ізоляції 378 днів

Під час місії CHAPEA-1 дослідники жили в ізоляції, проводили наукові дослідження і підтримували роботу станції.

Космічний центр NASA завершив експеримент з імітації життя на станції на поверхні Марсу. Четверо добровольців провели понад рік у симуляторі середовища Червоної планети у Х’юстоні.

Місія CHAPEA-1 стартувала 25 червня 2023 року. Закінчили експеримент 6 липня. У ньому взяли участь Келлі Гастон, Анка Селаріу, Росс Броквелл і Натан Джонс, пише Space.

"Це був унікальний досвід, сповнений великих викликів, радощів і печалей, насичений великою кількістю наполегливої роботи з неабиякою часткою веселощів", – прокоментувала результати командувачка місії Келлі Хастон.

Протягом останнього року вони жили у симуляторі Mars Dune Alpha. Там завдяки 3D-друку дослідники відтворили умови, в які можуть потрапити учасники першої експедиції на Червону планету.

У Mars Dune Alpha є спальні, вбиральні, кухня, вітальня тощо. Фото: Mark Felix/Getty Images

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"Більше року екіпаж моделював політ на Марс, зокрема вирощував і збирав овочі, щоб доповнити нею сублімовану їжу, підтримував своє обладнання та середовище існування.

Добровольці працювали в умовах додаткових стресів, яких зазнає екіпаж експедиції на Марс. Йдеться, зокрема, про спілкування із Землею із затримками, обмеження ресурсів та ізоляція", – написали представники NASA.

Досвід добровольців допоможе NASA планувати реальні місії на Марс, які агентство планує розпочати наприкінці 2030-х або на початку 2040-х років.

Раніше марсохід Perseverance під час дослідження Червоної планети знайшов дивну структуру світлого каміння. Особливості породи можуть свідчити про наявність на цьому місці підземних потоків води.