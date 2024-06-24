Марсохід виявив на Червоній планеті породу незвичної структури: вона може свідчити про потоки води

Марсохід Perseverance під час дослідження Червоної планети знайшов дивну структуру світлого каміння. Особливості породи можуть свідчити про наявність на цьому місці підземних потоків води.

Апарат виявив знахідку поблизу "Яскравого янгола" – скелястої ділянки Марса, повідомляє Space.com.

Коли марсохід наблизився до "Яскравого янгола", астрономи вперше крупним планом побачили місце, яке отримало свою назву через незвичний світлий колір.

Апарат зафіксував каміння з гострими хребтами, яке за виглядом нагадує мінеральні жили, що виникають від взаємодії з водою.

Деяке каміння має зверху невеликі за розміром сфери, які астрономи жартома назвали "попкорном". Така структура скель свідчить про те, що раніше на цьому місці текли підземні води.

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Після спостереження за місцевим ландшафтом Perseverance почав копати землю за допомогою високошвидкісного буру. Згодом він очистив пил, продувши поверхню газоподібним азотом.

"Далі марсохід поступово підніматиметься вгору по скелі, проводячи на ходу вимірювання. Згодом за допомогою інструментів на руці марсохода абразивний матеріал оглянуть зблизька та отримають з нього детальну хімічну інформацію", – розповіли в NASA.

Марсохід використає пристрій, який освітлює рентгенівським променем поверхню планети, аби виміряти світло, яке відбивається.

Отриманих даних поки замало для того, аби зрозуміти природу "Яскравого янгола" і те, як він пов’язаний із колишньої долиною марсіанської річки Неретви.

Наразі астрономи продовжують вивчати планету, аби прийняти рішення про те, чи доповнять зразки "каміння з попкорну" колекцію порід Марсу на Землі.

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