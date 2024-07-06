"Зазирнули у приватне життя": дослідники вперше зафільмували, як синій кит годує своє дитинча

Дослідники вперше зняли на відео, як синій кит годує своє дитинча

Дослідники вперше зафільмували, як синій кит годує своє дитинча. Це сталося під час щорічної міграції морських ссавців.

Відео зняли біля узбережжя країни Тимор-Лешті, що в Південно-Східній Азії, повідомляє IFLScience.

На ньому зображено молоде китеня, яке смокче молоко матері під час щорічної 5000-кілометрової міграції між південною Австралією та морем Банда поблизу східної Індонезії.

Ця частина моря постійно приваблює китоподібних. Тут регулярно пропливають сині кити, дзьоборилові, гринда короткоплавцева, динеголовий дельфін та ще шість видів дельфінів. Також у цій місцевості водиться чимало акул і черепах.

Глибоководні канали регіону, які занурюються на глибину понад 3 000 метрів, є головною міграційною магістраллю для морських мешканців, що подорожують між Тихим та Індійським океанами.

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"Глибокі прибережні води Тимору-Лешті, особливо у вузькій протоці Омбай-Ветар вздовж північного узбережжя країни, є одним з найбільш доступних і найкращих місць для дослідження синіх китів у світі.

Від новонароджених дитинчат і матерів-годувальниць до закоханих дорослих особин, які залицяються, – води Тимор-Лешті дають вченим, які вивчають синіх китів, можливість вперше зазирнути в приватне життя однієї з найбільших, але найбільш невловних тварин у світі", – зазначила дослідниця Карен Едівейн.

Поява дитинчати синього кита біля берегів Тимор-Лешті демонструє, що цей регіон відіграє важливу роль у розмноженні та ранньому житті цих істот.

"Це свідчить про те, що ці води є не лише важливими місцями для харчування синіх китів, але й критично важливими для їхнього розмноження. Досі було загадкою, коли, де і як розмножуються сині кити", – додала дослідниця Еланор Белл.

Сині кити – найбільші та найважчі тварини на планеті. Вони можуть виростати до 33 метрів у довжину та важити до 270 тонн.

Сині кити вважаються видом, що зникає. Однак вони досить швидко відновлюються, а їхня глобальна популяція зростає.

Нагадаємо, вчені з'ясували, як "співають" кити.