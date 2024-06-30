Не бачили, як "шпигують" кити в Антарктиці? Полярники показали!

Українські полярники зі станції "Академік Вернадський" зафільмували китів, які "шпигують" на поверхні океану в Антарктиці.

Горбаті кити висунули свої величезні голови з води, щоб поцікавитися дослідниками в човні та їхньою роботою.

В цей момент дослідниця Анна Торгоненко записала "шпигунів" на відео, розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

"Такий тип їхньої поведінки називається spyhopping – шпигунство. У цей момент кит розміщується у воді вертикально чи трохи під кутом, підіймаючи над поверхнею голову та очі.

Перед тим, як зануритися назад в океан, тварина може розвернутися на 90-180 градусів. Для розуміння розмірів: довжина горбанів становить близько 15 метрів, а голова займає чверть їхнього тіла", – пояснюють дослідники.

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Окрім горбатих китів, таку поведінку в Антарктиці часто спостерігають у косаток.

За словами вчених, і кити, і косатки досить добре бачать над поверхнею води, тож "шпигунство" дає їм можливість отримувати додаткову інформацію про те, що відбувається навколо.

"Для косаток особливо актуальним є обстеження крижин в пошуках тюленів та пінгвінів, яких вони потім змивають з льоду хвилями води чи за допомогою інших маніпуляцій. За такого способу полювання їм доводиться чимало часу проводити з головою над океаном", – діляться полярники.

Загалом на поверхні води у горбатих китів виділяють майже два десятки типів поведінки, як свідчать дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Вивчення китів – один з напрямів роботи вчених на станції "Академік Вернадський". Програма дослідження цих тварин, зокрема, включає їхню фотоідентифікацію, відбір біопсій та запис звуків.

Раніше вчені показували неймовірне відео зі стрибком молодого горбаня, який наче виривається з води (breaching whale).

Також дослідники Антарктики показали першу зустріч із фінвалом – одним із найбільших китів у світі.

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