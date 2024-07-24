"Друга Ріка" передала ще 200 FPV-дронів для ЗСУ в рамках благодійного туру "Нескорені"

Нещодавно український гурт «Друга Ріка» разом з колегами, гуртом Kozak System та співачкою Мартою Липчей, завершив основну частину благодійного туру «Нескорені», кошти з якого спрямовуються на придбання на FPV-дронів для ЗСУ.

Завдяки концертам в Ужгороді, Мукачево, Чернівцях, Івано-Франківську, Хмельницькому, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві, а також партнерській підтримці, вдалося придбати 1000 дронів. З них 200 FPV-дронів «Друга Ріка» передала підрозділам, від яких отримала запити. Про це музиканти відзвітували на сторінках в соцмережах.

https://www.instagram.com/p/C9j65lONfDI/

«Вдячні організаторам туру та всім, хто відвідував концерти, адже кожна гривня з придбаних квитків пішла на важливу справу», — зазначив гурт у своєму дописі.

Не обійшлося і без «сюрпризів» протягом туру: у Львові, прямо під час виконання пісні «Вже не сам», Валерій Харчишин впав зі сцени. Але, на щастя, Львів завжди готовий «підставити плече» — музиканта зловили в натовпі, тож обійшлося без травм.

Фінальний концерт туру «Нескорені» відбудеться 23 серпня в київському концерт-холі Stereo Plaza. Придбати квитки на нього можна за посиланням.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну «Друга Ріка» завдяки підтримці своїх шанувальників зібрала близько 20 мільйонів гривень для допомоги українській армії. На ці гроші музиканти закупляли автомобілі, амуніцію, дрони й іншу зброю, а також передавали гроші на ремонт техніки в спеціалізований фонд.

Закупівлею FPV-дронів колектив почав займатися минулого року, з того часу артисти передали на потреби ЗСУ майже 600 безпілотників.