Не можуть дочекатися другого новосілля. Історії харків'ян, у яких Росія ледь не забрала дім

На Північній Салтівці у Харкові є безліч розбитих будинків. Замість вікон та балконів – листи жовтої фанери; у дворах та на дитячих майданчиках – тиша, яку знову й знову розривають російські ракети.

Особливо складним для мешканців найближчої до окупантів околиці Харкова був перший рік повномасштабного вторгнення. Тоді по району постійно били у спробах захопити бодай один район міста. Чимало квартир згоріло до тла через пожежі від прямих влучань.

У 2023 році представники Всесвітньої лютеранської федерації (LWF – Lutheran World Federation) підписали меморандум про співпрацю з мером міста. Так волонтери LWF вже понад рік відновлюють квартири у Харкові. Це не лише заміна вікон – за потреби у знищених квартирах проводять капітальний ремонт та надають побутову техніку.

“УП.Життя” поспілкувалось з головою LWF та мешканцями відновлених квартир на Північній Салтівці. Вони поділилися спогадами, які пов'язані з їхніми квартирами, розповіли про втрату дому та своє друге новосілля.

Відновлення квартир у Харкові LWF

“Реабілітація українських сімей, а не лише квартир”

Салтівський район – найбільш пошкоджена частина Харкова. Там нараховують тисячі зруйнованих квартир.

Щодня тут працюють волонтери Всесвітньої лютеранської федерації): вони відновлюють житло містян.

Голова LWF Марк Муллан – родом з Ірландії. Він зазначає, що його країна з нашою має багато спільних культурних цінностей. Наприклад, Ірландія майже 800 років боролася з Великою Британією – колоніальною державою – за незалежність, мову, культурну та національну ідентичність.

“Для мене є привілеєм стояти пліч-о-пліч з українським народом у цей складний час і робити все можливе для відновлення сімей та їхнього житла вже зараз”, – зазначає він.

Марк у Харкові LWF

Коли в Сомалі розпочався голод, Марк тільки-но почав волонтерити. Ця країна стала його першою експедицією допомоги, а згодом чоловік очолив гуманітарні місії Європейської Комісії в Руанді, Конго та Сирії.

“Коли почалася війна в Україні, в серці Європи, я зрозумів, що повинен зробити свій внесок у допомогу людям.

До війни я мало що знав про цю країну та її історію. Спершу вирішив поїхати туди на місяць-два, налагодити роботу LWF та повернутись додому. Як же я помилявся!”, – каже голова волонтерської організації.

Зруйновані багатоповерхівки у спальному районі LWF Замість вікон - жовті листи фанери LWF Через ракети згоріли цілі під'їзди LWF Інколи ракети знищували кілька поверхів будинків LWF Будинки у спальному районі Харкова LWF

У березні 2023 року Марк вперше побачив Харків – місто-мільйонник з десятками тисяч зруйнованих або пошкоджених квартир. Мешканці ставали вимушеними переселенцями, а чимало сімей потребувало гуманітарної допомоги.

“Ми зосередимося на реабілітації українських сімей, а не лише квартир, в яких вони живуть.

За потреби волонтерський фонд надає харків'янам побутову техніку, меблі та речі першого вжитку, щоб сім'ї могли повернутися до своїх рідних домівок з гідністю”, – розповідає Марк.

Реабілітація сімей LWF

Відновлення житла

За 2023 рік LWF допомогла відбудувати 525 квартир в Харкові.

Відновлення житла умовно розділили на три типи: легкий (заміна вікон і дверей), середній (охоплює вікна, двері, стіни та стелі) та капітальний ремонт (включає вікна, двері, стіни, стелі, сантехніку та електрику).

Марк Муллан у зруйнованій квартирі LWF

“Я неодноразово повторював, що вважаю за краще зробити одну квартиру добре, ніж тисячу квартир погано. Я усвідомлюю, що ми несемо відповідальність перед сім'ями за виконану роботу. Вважаю, що вона має бути найкращої якості, якої б я побажав для своєї сім'ї в Ірландії, якби ми помінялися ролями”, – зауважив голова LWF.

Марк Муллан пояснив, що програма житла від LWF у Харкові зосереджена на задоволенні комплексних потреб сімей. Тобто крім ремонту помешкання люди також отримують психологічну та психосоціальну підтримку, а ще юридичну допомогу у відновленні втрачених документів. Зокрема – документів на право власності на житло.

Як LWF відновлюють квартири у Харкові

Як-от, наприклад, у 69-річного пенсіонера Павла. Його квартири, в якій він прожив 35 років, не стало 1 квітня 2022 року.

“Будинок горів двічі, але рятувальники загасили полум'я. Коли я зайшов, то побачив у квартирі багато згорілих меблів та техніки. Дякую Богу, що хоча б квартиру лишив…” – каже він.

Мешканець згорілої квартири LWF

Житло 77-річної Тамари також знищив вогонь після влучання ракети. Жінка прожила у своїй квартирі 36 років.

“22 березня 2023 року сталася пожежа, яка знищила все майно – фотографії й спогади про батьків, чоловіка й сина.

13 вересня у мене був День народження – того дня волонтери почали заносити будівельні матеріали до моєї оселі. Я тоді відчула надію, що ще встигну пожити у своїй квартирі”, – оптимістично зазначає вона.

77-річна Тамара LWF

Квартира пенсіонера Миколи, в якій він прожив 37 років, була повністю зруйнована від прямого влучання снаряда у житловий будинок.

“В нашому під'їзді було 36 квартир – з них 22 згоріло повністю. Серед погорільців – наше з дружиною житло.

Наразі вже тут завершують ремонт, є електрика, опалення, водопостачання, стіни відштукатурили та зробили стяжку на підлозі. Вже не можемо дочекатись на друге новосілля”, – каже він.

Замість затишку у квартирі - купа сміття LWF

Свої історії також розповів Сергій, Віра та Алла. Хтось із них прожив у квартирі понад 40 років, а хтось – лише придбав незадовго до вторгнення.

“Цілим лишися тільки унітаз”

1 березня 2022 року авіабомба зруйнувала багатоквартирний будинок, в якому жив 54-річний Сергій з дружиною. У 2021 році стан здоров'я чоловіка погіршився – прогресував цукровий діабет, і довелось ампутувати ногу вище коліна.

“Ми живемо в цій квартирі уже дев'ять років. Коли ми з дружиною купили її, ремонт робили власноруч. Повністю оздобили усі кімнати. Певний час з нами жила донька з онукою, тому спогадами просотаний кожен куточок”, – з теплом розповідає Сергій.

Але їхнє житло, в якому було так багато приємних спогадів, зруйнувала російська ракета.

Зруйновані стіни

“Того дня ми з дружиною були вдома, тільки пообідали. Я ще хотів вийти на балкон, щоб перекурити, але вона запропонувала трохи полежати після їжі. Це була 13.10.

За 5 хвилин пролунав вибух. Одна ракета прилетіла у завод, навпроти якого ми живемо, а інша – вибухнула у дворі багатоповерхівки. Вилетіли усі вікна, балкон. Це ще добре, що ми встигли накритися ковдрою, усі разом з собакою. Дружину контузило трохи, шкіру трохи посікло, але ми були живі! Бо багато людей того дня загинуло та були серйозно поранені”, – згадує Сергій.

Він каже, що жити у квартирі стало неможливо. Крім відсутності вікон та дверей, стіни також деформувались.

“Пам'ятаю, як було страшно. Я розплющив очі, а нічого не видно, мов вночі. Москітна сітка влетіла у квартиру та застрягла між стелею та стіною. Якби хтось із нас лишився на кухні – не вижив, бо знесло б голову.

Вхідні двері склалися навпіл мов з картону. Телевізор розбило, розірвало натяжні стелі, розгромило шафи… З усього у квартирі цілим лишися тільки унітаз, і той згодом вкрали”, – перераховує втрати чоловік.

У зруйнованій квартирі наводять лад

Сергій додає, що з квартири згодом мародери винесли усе, що вціліло – стіл, табуретки, штучну ялинку, яка стояла в коробці в шафі.

Кілька тижнів чоловік з дружиною пожили у тещі, а у квітні – виїхали за кордон. Але “прижитись” там не вийшло – повернулися через 5 місяців. Сергій каже, що кожного дня було лише одне бажання – знову опинитись вдома.

Майже рік Сергій з дружиною жили в орендованій квартирі в Харкові. Паралельно намагались самотужки робити ремонт у власній квартирі.

Зруйнувало навіть стелю

Міська рада допомогла знайти підрядників, які зробили вже повноцінний ремонт у квартирі подружжя. Доброустроєм займались волонтери Всесвітньої Лютеранської організації. Тож за півтора місяця Сергій з дружиною святкували друге новосілля.

Відновили вікна й двері, вирівняли та потинькували стіни, виклали плиткою санвузол і поставили новий унітаз та умивальник. Подарували набір необхідної техніки – газову плиту, мікрохвильовку, пральну машинку, чайник та холодильник.

“Хоча квартиру нам відновили, відчуття, що життя розбомбило війною – лишається, бо обстріли продовжуються”, – з болем каже Сергій.

“Купили квартиру незадовго до вторгнення”

“Кілька років тому наша сім'я розширилась – донька вийшла заміж і ми всі разом жили в “однушці”. А потім народився онук, і місця стало катастрофічно мало. Тож ми з чоловіком купили двокімнатну квартиру незадовго до вторгнення – у 2020-му”, – з теплом каже Алла.

Жінка розповіла, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення почали робити ремонт у новій квартирі.

“Майже встигли зробити одну кімнату”, – зі щемом уточнює вона.

Але 6 березня велика сім'я була змушена покинути свій дім не лише через обстріли, але й через відсутність комунікацій. Світло, газ та воду – теж відключили.

У стінах квартир - діри

Осколками постійно сікло вікна, а вибухові хвилі вигинали віконні рами під новими кутами. Атаки ворога продовжувались: за кілька місяців вікна геть вийшли з ладу, а квартира стала непридатною для житла взимку.

“Про руйнації ми знали від сусідів – вони перевіряли нашу квартиру, бо ми поїхали на захід країни. Навідуватись особисто в оселю стали з жовтня 2022-го, але повертатись в неї не поспішали”, – зазначає жінка.

Алла каже, спершу винаймали житло в Харкові, але в безпечнішому районі. Лишили заявку на відновлення, і її підтвердили у другій половині 2023 року.

Зруйнована квартира LWF

“Поміняли вікна та замінили унітаз, бо в ньому замерзла вода і через морози його “розірвало”.

Плануємо робити наступну кімнату, але поки не знаємо коли починати. Бо обстріли Харкова продовжуються, будинки навколо руйнуються, війна триває”, – говорить Алла.

Але жінка сподівається, що незабаром сім'я зможе повернутися додому, щоб кімнати наповнились дитячим сміхом та домашнім затишком.

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Півтора року прожила без вікон

“Я за всю війну навіть з квартири жодного разу не виходила й у підвал не спускалась.

Це був мій перший справжній дім. Разом з чоловіком заїхали в цю квартиру, коли мені було 50 років. Ми його тоді облаштовували з такою любов'ю!” – згадує 84-річна Віра.

Відновлення квартири самотньої пенсіонерки

Наразі жінка живе сама – чоловік помер 22 років тому, а 11 років тому – поховала сина.

“У мене у квартирі з перших днів були розбиті всі вікна, бо навпроти мого будинку – трамвайне депо, куди стріляли росіяни. У депо були наші захисники, які інколи стріляли у відповідь, а ми тряслися між ними від вибухів.

Коли вікон не стало – завішала їх покривалами й ковдрами, почепила їх на карнизи. Пережила навіть сильні морози в березні – температура падала до -16°C, але у мене була стара перина, пухові подушки, тож я не замерзла”, – розповідає вона.

Віра каже, що так прожила 8 місяців. Восени 2022-го року вінка забили дошками, а через рік нарешті поставили склопластикові конструкції

У квартирі знову з'явились вікна та двері на балкон

“Вже кілька місяців у квартирі знову є денне світло – звикаю до нього, ніби вперше. Досі не можу повірити, що пережила цей жах. Не знаю, що там на фронті, бо телевізор не вмикаю від лютого 2022 року принципово”, – каже жінка.

Вона додає, що впродовж всього часу їй дуже допомагали сусіди – приносили продукти та воду. Водопостачання відновили відносно нещодавно – на початку 2023-го, а влітку до квартири повернулось світло та газ.

Віра оптимістично налаштована: каже, що з такими умовами з нетерпінням чекає на перемогу.

Вікторія Андрєєва, УП.Життя