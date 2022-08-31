Чотири ракети в один дім: у Львові рятують жінку з Донеччини, яка постраждала від обстрілу РФ

Львівські лікарі уже понад місяць рятують жінку з Донеччини, якій відірвало шматок кістки ноги внаслідок обстрілу РФ.

Російські ракети чотири рази влучили у дім 34-річної Оксани в Авдіївці, розповідають у Першому медичному об'єднанні Львова. "Прильоти" щоразу були в одне і те саме місце.

Того дня Оксана та її чоловік Станіслав знаходилися на подвір'ї біля будинку. Щойно ракети почали прилітати одна за одною, подружжя впало на землю. Чоловік дивом вцілів, а от його дружину зачепило уламком. Він одразу кинувся рятувати поранену.

"Друзі допомогли дістатися місцевої лікарні", – переповідають у медоб'єднанні.

34-річна Оксана серйозно постраждала, коли у її дів влучили 4 російські ракети

Лікарі діагностували в Оксани мінно-вибухову травму: багатоуламкове поранення правої гомілки з дефектами м'яких тканин. Також постраждала отримала опіки обличчя.

Місцеві медики лікували жінку місяць, однак евакуаційним потягом її доправили до лікарні Святого Пантелеймона у Львові. Там до надання медичної допомоги долучилася мультидисциплінарна команда. Зокрема, спеціалісти відділення травматології та ортопедії Центру травми.

У жінки діагностували мінно-вибухову травму та опіки обличчя

Оксані наклали апарат зовнішньої фіксації на ушкоджену ногу, а лікарі Центру хірургії взялися доліковувати рани. Також до порятунку жінки доєдналися фахівці з реабілітації. Вони допомагають їй знову стати на ноги.

"В тому, що пацієнтка буде ходити, сумнівів у наших спеціалістів немає. Попри пережите, жінка радіє, що ніхто з її рідних не постраждав", – наголошують медики.

Попри серйозну травму ноги, медики запевняють, що жінка буде ходити. Усі фото: Перше медоб'єднання Львова

В Оксани та Станіслава є двоє синів – 11-річний Роман та 14-річний Кирило. Зі слів підлітків, вони мріють повернутися разом із сім'єю в Авдіївку і відшукати під завалами будинку колекцію мініатюрних автомобілів.

Ба більше, брати навіть взялися розробляти проєкт відбудови дому, який зруйнували російські ракети, щоб відновити його разом із батьком.