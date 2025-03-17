"Захищає незаконних власників": екологи створили петицію, щоб ветувати скандальний закон

На сайті електронних звернень природоохоронці зареєстрували петицію зі закликом до президента ветувати законопроєкт №12089 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача".

На думку авторів, цей документ захищає незаконних власників державних та комунальних земель, зазначено на сайті.

"Усупереч назві, законопроєкт спрямований на захист недобросовісних набувачів, тих, хто незаконно, через підставних осіб, отримав у приватну власність землі, які належать державі та територіальним громадам. Ідеться про ліси, водойми та прибережні смуги, пам’ятки археології, землі оборони, які водночас можуть бути лісами, землі природно-заповідного фонду", – наголошують автори петиції.

Законопроєкт №12089 передбачає, що:

держава та громади більше не зможуть повернути через суд землі, які раніше були незаконно передані у приватну власність;

якщо вони все ж захочуть повернути землю, то повинні спочатку заплатити "власникам" її ринкову вартість;

закон матиме зворотну силу, тобто всі поточні судові справи щодо повернення землі будуть зупинені, і землю залишать у руках тих, хто її привласнив.

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Автори петиції зауважують, що через це:

📌 бюджет втрачає мільярди (за даними Єдиної бази даних звітів про оцінку Фонду державного майна України, тільки за 2024 рік сума позовів щодо незаконно отриманих земель становить 407 млрд грн);

📌 держава і громади втрачають право захищати свою власність;

📌 порушується Конституція – закон ставить інтереси окремих осіб вище за державні.

Таким чином, на думку авторів петиції, законопроєкт №12089 у нинішньому вигляді узаконює земельні махінації минулих років та перекладає витрати на платників податків. Автори петиції вимагають ветувати цей закон і не допустити його ухвалення.