Україна не збирає даних про масштаби кібернасильства – експертка

В Україні не ведуть статистики щодо масштабів насильства у цифровому просторі. Однак після пандемії COVID-19 ця проблема набула більшого поширення.

Про це розповіла аналітикиня проєкту "Індекс реформ" Вікторія Агапова під час круглого столу у "Медіацентрі Україна – Укрінформ".

За словами експертки, оцінку здебільшого проводять на основі опитувань, які не є всеохопними. Наприклад, згідно з опитуванням U-Report UNICEF за 2019 рік, 38% українців отримували погрозливі або принизливі повідомлення в інтернеті.

"У 2024 році ми досі не маємо повноцінних статистичних даних щодо масштабів проблеми насильства у цифровому просторі. Хоча подолання проблеми кібернасильства в Україні визнається Державною стратегією забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків у період до 2030 року. Ця проблема в Україні є, її необхідно вирішувати", – наголосила вона.

Серед головних проблем у сфері безпеки щодо насильства у цифровому середовищі Агапова назвала недостатнє законодавче визначення на реагування, труднощі у зборі доказів, технічні обмеження, стереотипи та недостатню цифрову грамотність.

"Проблема кібернасильства набула найбільшого розвитку під час пандемії COVID-19 у зв'язку з тим, що люди почали більше часу проводити у цифровому середовищі й менше комунікувати наживо.

Руйнувалися деякі соціальні зв'язки, відповідно – зростав рівень соціальної напруги. Це призводило не лише до сплеску випадків домашнього насильства, а й зростання проявів насильства у цифровому середовищі", – говорить Вікторія Агапова.

Як вона зазначила, найбільш уразливими до насильства в інтернеті є діти, жінки та представники національних і сексуальних меншин.

Засновниця громадської організації #stop_sexтинг Анастасія Дьякова відзначила зменшення віку жертв кібернасилля в Україні.

"В Україні спостерігається "омолодження" аудиторії, яка стає жертвами насильства, у першу чергу – сексуальних злочинів. Якщо раніше це були діти 14-16 років, то зараз у більшості випадків це діти, молодші за 14 років", – сказала вона.

Експертка додала, що війна також негативно впливає на масштаби кібернасильства.

"Дитина перебуває у стресі, менше спить, має постійне емоційне навантаження і внаслідок цього менш критично сприймає ризики, які були. А додаються ще й нові ризики, такі як воєнний контент, залучення дітей російськими військовими до надання інформації, до протиправної діяльності тощо", – зазначила Дьякова.

Водночас начальник управління Департаменту кіберполіції Євгеній Панченко повідомив, що наразі в Україні немає критичної ситуації з насильством у цифровому просторі.

"Вираженої, критичної ситуації щодо насильства у цифровому просторі ми не бачимо. Рівня зростання цих злочинів не прослідковується", – розповів Панченко.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Україні відкрили рекордну кількість кримінальних проваджень через домашнє насильство.