У січні в Україні відкрили рекордну кількість кримінальних проваджень через домашнє насильство

У січні 2024 року в Україні зафіксували на 55% більше кримінальних проваджень про домашнє насильство, ніж в аналогічний період минулого року.

За даними платформи “Опендатабот”, у січні таких проваджень було 435, тоді як у січні 2023 року – 280.

За увесь 2023 рік правоохоронці порушили понад 2700 справ за звинуваченнями у домашньому насильстві – в середньому 225 кримінальних проваджень на місяць.

Для порівняння, у 2022 році в Україні відкрили майже 1500 кримінальних проваджень про домашнє насильство, а в 2021 їх було понад 2400.

Загалом за останні 5 років в Україні відкрили 10 351 справу щодо домашнього насильства. За даними Офісу генерального прокурора, до суду доходять 80% порушених справ.

Як відомо, статтю 126-1 про домашнє насильство вперше внесли до Кримінального кодексу України у грудні 2017 року, а чинності вона набула в січні 2019 року.

Раніше ми писали, що у 2023 році домашнє насильство найчастіше фіксували у Дніпропетровській області (майже 42 тисячі заяв).