Ексректора Таврійського університету підозрюють у розтраті державних коштів – понад 840 тисяч

У Києві правоохоронці повідомили колишньому ректору Таврійського національного університету про підозру у розтраті державних коштів на суму понад 840 тисяч.

За даними слідства, чоловік створив на базі університету три навчальні інститути, у яких не проводили наукових досліджень і навчань, але їхні директори отримували зарплату.

У Шевченківському управлінні поліції кажуть, що ексвиконувач обов’язків ректора університету, використовуючи своє службове становище, з 2017 по 2021 рік розтратив 842 тисячі гривень.

"Ми встановили, що ректор на базі університету створив три навчально-наукових інститути, в які призначив директорів. Останнім виплачували заробітну плату.

Крім того, ми з’ясували, що чотирьом призначеним посадовцем працівникам – секретарю юридичного відділу, літературному редактору, провідному фахівцю та адміністратору системи обчислювального центру – за відсутності їх на роботі систематично виплачували заробітну плату", – кажуть правоохоронці.

У повідомленні не вказано, про кого йдеться, але, згідно із даними із відкритих джерел, у 2017-2020 роках в.о. ректора університету був Володимир Казарін, а у 2021 році його переобрали.

Підозрюваного викрила поліція спільно зі Службою безпеки України.

Йому вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").

Якщо суд визнає посадовця винним, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти пояснили, чому Таврійський університет не приєднали до Могилянки.