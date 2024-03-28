Є кілька причин: Лісовий пояснив, чому Таврійський університет не приєднали до Могилянки

Приєднання Таврійського університету до Києво-Могилянської академії в рамках модернізації мережі вишів відтермінували через його кримське походження.

Про це розповів міністр освіти й науки Оксен Лісовий в інтерв’ю для "Української правди. Життя".

Таврійський університет – це єдиний виш з Криму, який переїхав через окупацію. З 2016-го він розташовується у Києві.

"Причиною (чому МОН відклало рішення про об’єднання Таврійського з Могилянкою – ред.) став не гіперактивний протест, а комплексні консультації з різними спільнотами, зокрема кримськими; з віцепрем'єркою з питань реінтеграції окупованих територій Іриною Верещук і ще низкою політиків щодо доречності ліквідації самого бренду", – зазначив Лісовий.

При прийнятті рішення МОН зважало на кримське походження університету.

"З огляду на політичний контекст і те, якими маніпуляціями могло обрости це рішення, ми дали можливість рік попрацювати і сформувати стратегію, яка б дійсно проявила їх як кримський університет", – пояснив міністр.

За його словами, сьогодні назвати Таврійський університет "кримським" не можна. Він не готує фахівців для Криму і його деокупації, там повноцінно не працюють кримські студії та не розвивається кримськотатарська тематика.

"Через рік ми повернемося до питання і побачимо – Таврійський дійсно кримський університет чи просто один із київських маленьких слабких університетів, який замикає рейтинги", – додав Лісовий.

Нагадаємо, на початку 2024 року уряд мав наміри ліквідувати Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського й приєднати його до Національного університету "Києво-Могилянська академія".

Однак 3 лютого, після публічного протистояння, на нараді МОН вирішили зняти це питання з порядку денного до кінця 2024 року.

На період вступної кампанії МОН призупинило процес об’єднання вишів.