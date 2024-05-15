"Знову без ракет": як українці реагують на гітарний виступ Блінкена у київському барі

Державний секретар США Ентоні Блінкен зіграв на гітарі у київському барі під час візиту до України 14 травня, а перед цим зустрівся з президентом Зеленським, виступив у КПІ та пообідав у Veterano Pizza.

У підземному барі Barman Dictat політик зіграв пісню Rockin' in the Free World канадського музиканта Ніла Янга, наголосивши, що США підтримує українців.

"Я знаю, що зараз дуже-дуже важкий час. Ваші солдати, ваші громадяни, особливо на північному сході та Харківщині, надзвичайно страждають. Але ви маєте знати, що Сполучені Штати з вами. Більшість світу з вами..." – сказав Блінкен.

Однак у мережі на виступ Блінкена відреагували по-різному: хтось захоплювався таким неформальним жестом чи навпаки обурювався через "недоречність" виступу. "УП. Життя" зібрала реакції на виступ Блінкена.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зіграв на гітарі та заспівав пісню "Rockin' in the Free World" в одному з барів Києва під час свого візиту.



Більше про візит читайте на нашому сайті 👉 https://t.co/UeOw8mpehe



✅ Підписуйтеся на @holosameryky pic.twitter.com/7GREx8qi14 — Голос Америки Українською (@holosameryky) May 14, 2024

Частина мережі обурилася тим, що секретар Держдепу відпочивав у барі, поки Росія наступає на Харківщину. Дехто закликав США надавати більше зброї, а не моральної підтримки.

"Блінкен, шось бренькаючий на гітарі у Києві прям посеред війни, обстрілів, смертей, евакуацій, російського наступу – це додатковий штришок до картини суцільного божевілля, в якому ми перебуваємо. Для нього це, можливо, якесь кіно, екскурсія у зоопарк, сафарі до земель, населених дикунами", – критикував Блінкена користувач Twitter RedDawn.

Харків під ракетним обстрілом. Тим часом Блінкен pic.twitter.com/1jd4a4ubN2 — Rossonero (@svitvik1) May 14, 2024

"Очікування: Українець чекає від держсекретаря новин про Patriot, F16, озброєння, допомогу та підтримку. Реальність: Я вам на гітарі зіграю", – написав Василь Лецин.

"Тільки уявіть, наскільки ЕПІЧНИМ був би цей рок-виступ, якби в цей же день Блінкен привіз би звістку про надання 985768 atacms to bomb russia… А зараз це все виглядає якось дешево", – додав "Параноїд андроїд".

Утім, значна частина українців підтримала такий жест дипломата.

"Не розумію, чому гра Блінкена в барі так зачепила багатьох. Повірте, під час наступу на Харківщину в Україні відбуваються набагато гірші речі, але ми про них не знаємо. А Блінкен красунчик. Нехай це буде початком чогось хорошого для України і не дуже хорошого для грусні", – написав Йозеф Кнехт.

Інстаграм: вау, блінкен грає на гітарі!!!!!!

Твіттер: ах ти ж гівно на гітарі граєш замість реальної допомоги — корінь картоплі (@jomanficom) May 14, 2024

"США хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Ось чому Ентоні Блінкен сьогодні у Києві. Угода буде передбачати не тільки підтримку зброєю, а й зміцнення українського ВПК, щоб Україна могла виробляти артилерійські снаряди, засоби ППО та інші критично важливі озброєння.

Хоча поки цей доленосний для нашої країни крок повністю затьмарив неймовірний спів секретаря Держдепу Блінкена в одному з київських барів. Є що святкувати, це правда", - прокоментувала нардепка Галина Янченко.

Водночас український журналіст і кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш зауважив, що у США на гітарний виступ Блінкена відреагували "дуже бурхливо і дуже по-різному". За його словами, Блінкена критикують республіканці та ліві, а серед проукраїнських американців поширені два типи настроїв:

"Умовна проукраїнська група #1: Дуже крутий дипломатичний крок. Виступ Держсекретаря США в київському барі демонструє всьому світові нескореність України в час війни і надихає до сильнішої підтримки. І вибір пісні тут невипадковий.

Умовна проукраїнська група #2: Виглядає дуже дивно. Час і контекст цього виступу, мʼяко кажучи, недоречний. Українцям потрібно більше зброї, а не підбадьорюючі пісні", – написав Яриш.

А хтось відреагував на виступ Блінкена мемами:

Блінкен сьогодні бі лайк pic.twitter.com/DRll1TAbRg — Степан Срака, главний інженер (@StepanSraka_) May 14, 2024

розклад робочого візиту Ентоні Блінкена в Україну



9:00 - 14:00 поїсти піци з Кулебою

14:30 - 18:00 закликати Україну здолати корупцію

18:30 - 22:30 рок концерт підтримки України в Бармен Диктат — aнdрій бджоляр (@pan_nikhto) May 14, 2024

Blink-182en — ето не я (@etokotik) May 14, 2024

Нагадаємо, 14 травня Ентоні Блінкен також повідомив, що майбутня безпекова угода між США та Україною передбачатиме військову допомогу і допоможе нам вступити в НАТО.

Загалом Держсекретар США не раз говорив про свою любов до музики та ініціював "музичну дипломатію". Минулого року на одному з офіційних заходів він виконав кавер на пісню Hoochie Coochie Man.