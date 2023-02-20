Запрошують в АТБ і до пса Патрона: як українці реагують на візит Байдена до Києва

Президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва – політик уже зустрівся із Володимиром Зеленським.
Користувачі соцмереж здогадалися про приїзд Байдена ще до перших світлин, адже у Києві посилили безпекові заходи, перекрили деякі вулиці.
Меми про Байдена в Києві розлетілися соцмережами.
"УП. Життя" зібрала реакції українців на приїзд міжнародного лідера.
|Джерело: біблія боблія
"Аааа! Наш дідо приїхав з подарунками! Джо Байден у Києві", – відреагувала волонтерка Ольга Кричинська.
|Реакція журналіста УП Романа Кравця
"Скажу чесно, вірив в те, що Байден приїде до Києва, і була така думка, коли писали, що збирається до Польщі", – написав фотограф Ян Доброносов.
|Реакція журналіста Богдана Логвиненка
"Мій Андрій каже: "А міг би Байден подовше затриматися? Пожити в нас трохи? Бо поки він тут, Київ же не будуть обстрілювати". Та, на жаль, кажу, у нього вдома в США хтось теж має господарювати. Але так, присутність цього гостя сьогодні в Києві – це дуже красивий й виразний фак інсур мовою дипломатичних жестів", – відреагувала режисерка Ірина Цілик.
"Прям Байден! Чомусь радію так, ніби він прям до мене в гості приїхав. Оце сьогодні в пропагандонів прорве", – також написала Ірина Навольнєва.
|Реакція "постіронічних політичних мемів"
Користувачі соцмереж передбачають реакцію росіян на приїзд американського президента.
|Джерело: Михайло Макарук
|Джерело: МЕМуарій воєнного часу
"Читаю рос пабліки, не можу зупинитись. P.S. На прохання аудиторії – в коментарях є скріни", – пише головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська.
|Реакція журналістки Наталі Бушковської
А читачі "Української правди" дають нашим новинам нове життя (раніше ми розповідали історію під заголовком "Приїхав фурою з Польщі, щоб стати на захист України: історія нацгвардійця Михайла").
|Джерело: читачі УП
У Києві Байден оголосив про новий пакет військової допомоги від США, який складатиме $500 млн. Українці сподіваються, що після візиту Байдена Україна отримає більше зброї для перемоги у війні.
Навіть капібари чекають на допомогу для української армії:
|Фото: Капібарні Сили України
Українці також обмірковують, куди може завітати президент США: можливо, до McDonald`s, Aroma Kava, АТБ, кіоску, де продають київську перепічку.
|Джерело: Ukrmemes mine problemes
"Джо Байден відвідав офіс Webpromo скористався терміналом Ibox, зайшов до АТБ, пообідав у Пузатій хаті, випив кави в Арома та скуштував перепічку. Слідкуємо далі за прогулянкою Байдена столицею", – жартує Наталія Тонкаль.
|Джерело: Державне Бюро Мемів
|Джерело: Український Наступ
|Із мережі
|Джерело: пан Євгеній
Серед інших варіантів є навіть КПІ.
"Тепер точно переконався, що найкращий університет України – Київський політех", – прокоментував свій візит Президент США Джо Байден", – так у КПІ підписали свій варіант мему з Байденом.
|Джерело: КПІ ім. Ігоря Сікорського
Зрештою, українці просять Байдена відвідати пса Патрона.
|Джерело: Український Наступ
Ось ще кілька мемів про візит лідера США:
|Джерело: біблія боблія
|Джерело: Український Наступ
|Фото: Irina Navolneva
|Джерело: Український Наступ
|Джерело: Єгор Мороз
|Джерело: біблія боблія
Нагадаємо, раніше до Львова приїжджала Анджеліна Джолі, але 14-річний Юліан дивився у телефон і не помітив її у кав'ярні. Хлопець став зіркою мемів і журналістам вдалося його розшукати.
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