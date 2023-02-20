Запрошують в АТБ і до пса Патрона: як українці реагують на візит Байдена до Києва

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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20 лютого 2023

Президент США Джо Байден несподівано приїхав до Києва – політик уже зустрівся із Володимиром Зеленським.

Користувачі соцмереж здогадалися про приїзд Байдена ще до перших світлин, адже у Києві посилили безпекові заходи, перекрили деякі вулиці.

Меми про Байдена в Києві розлетілися соцмережами. 

"УП. Життя" зібрала реакції українців на приїзд міжнародного лідера.

 Джерело: біблія боблія

"Аааа! Наш дідо приїхав з подарунками! Джо Байден у Києві", – відреагувала волонтерка Ольга Кричинська.

 Реакція журналіста УП Романа Кравця

"Скажу чесно, вірив в те, що Байден приїде до Києва, і була така думка, коли писали, що збирається до Польщі", написав фотограф Ян Доброносов.

 Реакція журналіста Богдана Логвиненка

"Мій Андрій каже: "А міг би Байден подовше затриматися? Пожити в нас трохи? Бо поки він тут, Київ же не будуть обстрілювати". Та, на жаль, кажу, у нього вдома в США хтось теж має господарювати. Але так, присутність цього гостя сьогодні в Києві – це дуже красивий й виразний фак інсур мовою дипломатичних жестів", – відреагувала режисерка Ірина Цілик.

"Прям Байден! Чомусь радію так, ніби він прям до мене в гості приїхав. Оце сьогодні в пропагандонів прорве", – також написала Ірина Навольнєва.

 Реакція "постіронічних політичних мемів"

Користувачі соцмереж передбачають реакцію росіян на приїзд американського президента.

 Джерело: Михайло Макарук

 Джерело: МЕМуарій воєнного часу

"Читаю рос пабліки, не можу зупинитись. P.S. На прохання аудиторії – в коментарях є скріни",пише головна редакторка "Громадського радіо" Тетяна Трощинська. 

 Реакція журналістки Наталі Бушковської

А читачі "Української правди" дають нашим новинам нове життя (раніше ми розповідали історію під заголовком "Приїхав фурою з Польщі, щоб стати на захист України: історія нацгвардійця Михайла").

 Джерело: читачі УП

У Києві Байден оголосив про новий пакет військової допомоги від США, який складатиме $500 млн. Українці сподіваються, що після візиту Байдена Україна отримає більше зброї для перемоги у війні. 

 

Навіть капібари чекають на допомогу для української армії:

 Фото: Капібарні Сили України 

Українці також обмірковують, куди може завітати президент США: можливо, до McDonald`s, Aroma Kava, АТБ, кіоску, де продають київську перепічку.

 Джерело: Ukrmemes mine problemes

"Джо Байден відвідав офіс Webpromo скористався терміналом Ibox, зайшов до АТБ, пообідав у Пузатій хаті, випив кави в Арома та скуштував перепічку. Слідкуємо далі за прогулянкою Байдена столицею",жартує Наталія Тонкаль.

 Джерело: Державне Бюро Мемів

 Джерело: Український Наступ

 Із мережі

 Джерело: пан Євгеній

Серед інших варіантів є навіть КПІ.

"Тепер точно переконався, що найкращий університет України – Київський політех", – прокоментував свій візит Президент США Джо Байден", – так у КПІ підписали свій варіант мему з Байденом.

 Джерело: КПІ ім. Ігоря Сікорського

Зрештою, українці просять Байдена відвідати пса Патрона.

Джерело: Український Наступ

Ось ще кілька мемів про візит лідера США:

 Джерело: біблія боблія

 Джерело: Український Наступ

 Фото: Irina Navolneva

 Джерело: Український Наступ

 Джерело: Єгор Мороз

 Джерело: біблія боблія

Нагадаємо, раніше до Львова приїжджала Анджеліна Джолі, але 14-річний Юліан дивився у телефон і не помітив її у кав'ярні. Хлопець став зіркою мемів і журналістам вдалося його розшукати.

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