EPOLETS дадуть унікальний концерт до 10-річчя альбому "DOGMA"

Український рок-гурт EPOLETS дасть великий сольний концерт у столиці 25 січня. Подія відбудеться у концерт-холі Atlas на честь випуску вінілової платівки легендарного альбому "Догма", якому цього року виповнюється 10 років.

Цього вечора звучатимуть відомі треки гурту, такі як "Лютий", "Зраджуй", "Кожен новий день", "Парті он" та інші. Усі пісні для альбому були створені у 2014 році, і вони всі увійшли до вінілу. За словами артистів, видання вінілової платівки — це подарунок і слухачам, і самим собі.

"10 років альбому, в якому ми вибудували свій стиль. Альбом створювався під час нашого становлення як музикантів і особистостей, а навколо нас формувалося нове суспільство. Ну і коли, як не до такої події, згадати, як він створювався!", - коментує соліст гурту Павло Варениця.

До речі, найперша презентація "Догми" також ознаменувалася великим сольним концертом у Києві, де артисти вперше зібрали тисячний зал.

25 січня 2025 року гурт знову виступить перед багатотисячною публікою, аби разом згадати початок їхнього артистичного шляху та провести вечір під улюблену музику.

Квитки можна придбати за посиланням.