Робот замість еваку: "Хартія" показала порятунок пораненого за допомогою безпілотника

Військові 13 бригади Національної гвардії "Хартія" успішно евакуювали пораненого побратима, застосувавши наземний роботизований комплекс (НРК).

Робот подолав 12 кілометрів до точки евакуації. Його рух контролювали безпілотником, розповіли у "Хартії".

"Ведуть його, не несуть, значить все буде добре", – коментували військові, які проводили цю рятувальну операцію.

Поранений провів у медичному роботизованому еваку кілька хвилин, після чого його забрали медики та доставили в госпіталь.

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Спільна операція підрозділу наземних роботизованих комплексів і батальйону оперативної підтримки відбулася в смузі відповідальності "Хартії" на північ від Харкова.

Нагадаємо, в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості рік тому випробовували безпілотні наземні платформи, які згодом запрацювали на фронті.