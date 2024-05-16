Фермер з Канади знайшов на своєму полі гігантський шматок космічного сміття

Фермер з сільської місцевості Канади Баррі Савчук виявив на своєму полі двометрову купу обгорілого металу вагою 40 кілограмів. Згодом науковці пов’язали знахідку з падінням ракети SpaceX, повідомляє CBC.

"Ми зі старшим сином їхали полями, перевіряючи їхній стан, коли натрапили на цей об'єкт. Спочатку ми подумали, що це звичайне сміття", – розповів фермер.

Він зазначив, що численні шари обвуглених композитних волокон і плетінь змусили його підозрювати, що це космічне сміття.

"Але я не мав про це уявлення. Я не будую космічні кораблі – я займаюся фермерством", – додав він.

Група професорів астрономії дізналася про цей випадок і вирішила з'ясувати, звідки взялося це космічне сміття. Зважаючи на дату та місце, де виявили знахідку, вони пов'язали інцидент з ракетою приватної компанії SpaceX, що злетіла в лютому.

Професор астрономії Університету Реджайни Саманта Лоулер зазначила, що великі шматки металу з космосу нещодавно були знайдені в Австралії та у штаті Вашингтон, а один навіть пробив дах будинку у Флориді. Вона підкреслила, що запуск і повернення космічних апаратів зараз відбуваються щодня, тому ризик серйозних пошкоджень або смерті від уламків з космосу швидко зростає.

"Це справжня удача. Якби це впало посеред Реджини або Нью-Йорка, це дуже легко могло б когось вбити", – зазначила Лоулер.

Вона та інші науковці кажуть, що деякі країни мають правила щодо космічного сміття, але ті були написані ще до того, як приватні компанії приєдналися до космічних перегонів. Лоулер сказала, що в сучасних умовах терміново потрібні ефективніші регуляції.

Науковці пояснюють, що більшість фрагментів ракет згоряють при повторному вході в атмосферу, але деякі можуть впасти на землю. Космічне сміття частіше падає в океан, але в деяких випадках воно може впасти на населені людьми території.

Раніше ми розповідали про історичне фото космічного сміття, зроблене японським приватним супутником.