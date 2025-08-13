Матеріал УП потрапив у фінал Національного конкурсу журналістських розслідувань
Організація Media Development Foundation оголосила 10 фіналістів Національного конкурсу журналістських розслідувань 2025 року.
Серед них – розслідування Михайла Ткача для "Української правди" про тіньовий флот Росії, який допомагає країні-агресору обходити заборону на морський імпорт нафти до Євросоюзу.
"Конкурсна комісія відібрала 10 матеріалів з 60 поданих. Цього року до фіналу потрапили роботи, які відкривають правду про воєнні злочини, корупцію, схеми обходу санкцій, незаконний вивіз українських ресурсів та інші теми, що впливають на безпеку і справедливість", – повідомили в MDF.
Окрім матеріалу УП, до фіналу потрапили:
"Коли вода кричить", The Kyiv Independent
Авторка: Олеся Біда
Співавтори: Роман Сидоренко, Максим Якобчук, Костянтин Нечипоренко, Анастасія Мозгова, Євгенія Моторевська
"Тіні на лівому березі", The Kyiv Independent
Автор: Данило Мокрик
Співавтори: Костянтин Нечипоренко
"Офіційне пограбування", The Kyiv Independent
Авторка: Євгенія Моторевська
Співавтори: Костянтин Нечипоренко, Роман Сидоренко, Максим Якобчук, Анастасія Мозгова
"Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ", "Схеми" (Радіо Свобода) (Схеми: корупція в деталях - RFERL)
Авторки: Ірина Сисак, Валерія Єгошина, Юлія Химерик
"Ваша милість", NGL.media
Автор: Максим Піхо
"Пірати Азовського моря", KibOrg
Автор: Максим Дудченко (Maksym Dudchenko)
Команда: Олег Онисько (редактор),Назар Тузяк (верстка і графіка), Максим Савчук (ментор), Ліна Іванова (менеджерка), Максим Сласний (motion design)
"Як Росія готує свій завод стратегічних ракет до "вічної війни"", The Kyiv Independent
Авторка: Аліса Юрченко (Аліса Юрченко)
"Останнє завдання Віки", "Слідство.Інфо" (Слідство.Інфо)
Авторка: Яніна Корнієнко (Yanina Korniienko)
Співавтори: Анастасія Станко, Анна Перепелиця, Анна Бабінець
"Спадщина Портнова", "Схеми" (Радіо Свобода) (Схеми: корупція в деталях - RFERL
Автор: Сергій Андрушко
Співавтори: Кіра Толстякова (редакторка), Анна Петерімова (інфографіка звʼязків)
Нагадаємо, торік у конкурсі перемогло розслідування "Ми їх ЗНАЙШЛИ! Спецоперація СБУ проти журналістів: обличчя, імена, наслідки" від Bihus.info.