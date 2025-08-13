Матеріал УП потрапив у фінал Національного конкурсу журналістських розслідувань

Організація Media Development Foundation оголосила 10 фіналістів Національного конкурсу журналістських розслідувань 2025 року.

Серед них – розслідування Михайла Ткача для "Української правди" про тіньовий флот Росії, який допомагає країні-агресору обходити заборону на морський імпорт нафти до Євросоюзу.

"Конкурсна комісія відібрала 10 матеріалів з 60 поданих. Цього року до фіналу потрапили роботи, які відкривають правду про воєнні злочини, корупцію, схеми обходу санкцій, незаконний вивіз українських ресурсів та інші теми, що впливають на безпеку і справедливість", – повідомили в MDF.

Окрім матеріалу УП, до фіналу потрапили:

"Коли вода кричить", The Kyiv Independent

Авторка: Олеся Біда

Співавтори: Роман Сидоренко, Максим Якобчук, Костянтин Нечипоренко, Анастасія Мозгова, Євгенія Моторевська

"Тіні на лівому березі", The Kyiv Independent

Автор: Данило Мокрик

Співавтори: Костянтин Нечипоренко

"Офіційне пограбування", The Kyiv Independent

Авторка: Євгенія Моторевська

Співавтори: Костянтин Нечипоренко, Роман Сидоренко, Максим Якобчук, Анастасія Мозгова

"Небезпечний тренд: ФСБ вербує українських дітей для підпалів авто ЗСУ", "Схеми" (Радіо Свобода) (Схеми: корупція в деталях - RFERL)

Авторки: Ірина Сисак, Валерія Єгошина, Юлія Химерик

"Ваша милість", NGL.media

Автор: Максим Піхо

"Пірати Азовського моря", KibOrg

Автор: Максим Дудченко (Maksym Dudchenko)

Команда: Олег Онисько (редактор),Назар Тузяк (верстка і графіка), Максим Савчук (ментор), Ліна Іванова (менеджерка), Максим Сласний (motion design)

"Як Росія готує свій завод стратегічних ракет до "вічної війни"", The Kyiv Independent

Авторка: Аліса Юрченко (Аліса Юрченко)

"Останнє завдання Віки", "Слідство.Інфо" (Слідство.Інфо)

Авторка: Яніна Корнієнко (Yanina Korniienko)

Співавтори: Анастасія Станко, Анна Перепелиця, Анна Бабінець

"Спадщина Портнова", "Схеми" (Радіо Свобода) (Схеми: корупція в деталях - RFERL

Автор: Сергій Андрушко

Співавтори: Кіра Толстякова (редакторка), Анна Петерімова (інфографіка звʼязків)

Нагадаємо, торік у конкурсі перемогло розслідування "Ми їх ЗНАЙШЛИ! Спецоперація СБУ проти журналістів: обличчя, імена, наслідки" від Bihus.info.