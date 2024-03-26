Знімки єврейського кладовища на Прикарпатті перемогли на конкурсі від "Вікіпедії": їхній автор – боєць ЗСУ

Єврейське кладовище у Делятині, що на Івано-Франківщині

Світлини кладовища у Делятині, що на Івано-Франківщині, визнали найкращими за 2023 рік у номінації "Єврейська спадщина" фотоконкурсу "Вікі любить пам'ятки" (Wiki Loves Monuments).

Автором зображень є Тарас Золотавін, йдеться на сайті конкурсу. Нині фотограф служить у Збройних силах.

"Вікі любить пам'ятки" – це фотоконкурс пам'яток культурної спадщини, який регіональні відділення Фонду Вікімедіа проводять приблизно в 50 країнах світу, зокрема й в Україні.

Організатори прагнуть зібрати фотографії усіх пам'яток культурної спадщини світу і розмістити їх на сторінках Wikipedia.

Зазначається, що три світлини, на яких зображено єврейський цвинтар, що не охороняється державою, потрапили до категорії "Найкраща серія".

Кладовище у Делятині Тарас Золотавін зазнімкував кілька років тому під час подорожі Карпатами.

За його словами, потрапити на територію кіркута – єврейського кладовища – вдалося завдяки місцевим жителям, які, щоб вберегти цвинтар від вандалізму та випасу худоби, обгородили його парканом.

"Дуже вразили масштаби. До того мені не доводилося бачити одночасно стільки мацев (єврейських надгробків – ред.) у такій концентрації й різноманітті орнаментів.

Трапляється досить витончена робота різьби по каменю. Багатство стилістики та орнаменту, тварини, символи, написи тощо", – розповів Тарас Золотавін.

Серед членів журі конкурсу – подружжя Марли та Джея Осборнів, які працюють над відновленням єврейських кладовищ у Рогатині на Івано-Франківщині.

За їхніми словами, кладовище у Делятині є одним із небагатьох уцілілих єврейських кладовищ у західній частині України.

"Кладовище старіє природним шляхом без стороннього втручання. Фото ілюструє типову щільність поховань, які були на цих старих кладовищах, й унікальний стиль різьблення написів та символів", – прокоментували Осборни одну зі світлин військового.

Тарас Золотавін Фото: Wiki Loves Monuments

Відомо, що у 2023 році на участь у конкурсі в рамках спецномінації "Єврейська спадщина" надійшло понад 800 світлин.

На фото зображені 119 об’єктів з 20 регіонів України. 46 з них держава не охороняє.

Тарас Золотавін вдруге бере участь у конкурсі від "Вікіпедії". У 2021 році українець увійшов до десятки найбільш результативних конкурсантів.

Раніше ми повідомляли, що фото, зроблене в українському заказнику, перемогло на міжнародному конкурсі "Вікі любить Землю-2023"