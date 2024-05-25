Повний Місяць у весняному небі: добірка вражаючих світлин з усього світу

Усі спостерігачі нічного неба у травні могли бачити повний Місяць, який також називають у цей період квітковим. Його яскраве сяяння зазнімкували в різних куточках планети.

Як зазначають на Space.com, явище повного Місяця виникає, коли супутник розташовується між Сонцем та Землею, утворюючи з цими небесними тілами одну лінію. Ідеально повний Місяць фіксують лише протягом короткого часу у межах циклу.

У травні повний Місяць після сходження можна було побачити біля червоного гіганта Антаресу – найяскравішої зірки в сузір’ї Скорпіона.

На зображенні нижче можна побачити сяйво Сонця, яке відбиває Місяць, що зійшов 22 травня за Статуєю Свободи в Нью-Йорку (США).

Anadolu/Contributor/Getty Images

Рожево-помаранчевих відтінків супутник Землі набув у цей час у Кувейті – державі на південному заході Азії.

YASSER AL-ZAYYAT/Contributor/Getty Images

Злегка моторошний і строгий вигляд мав повний Місяць над маяком у столиці однієї з країн Африки – Дакарі. На ще одному зображенні звідти, здається, що квітковий Місяць зачепили на будівельний кран.

Anadolu/Contributor/Getty Images Anadolu/Contributor/Getty Images

В Італії ніжно-кремовий Місяць виднівся за тонкими хмарами.

NurPhoto/Contributor/Getty Images

За цікавим контрастом космічного тіла із рослинністю Землі можна спостерігати на фото, зробленому в лісах Індії.

NurPhoto/Contributor/Getty Images

Сан-Франциський міст, що у Каліфорнії, США, закривав вражаюче велике коло Місяця 23 травня.

Anadolu/Contributor/Getty Images

Неймовірні розміри супутника Землі на вечірньому небі Франкфурта (Німеччина) можна порівняти із відносно крихітним літаком.

KIRILL KUDRYAVTSEV/Contributor/Getty Images

Черговий знімок повного Місяця зробили відвідувачі храму Посейдона в Афінах (Греція).

Anadolu/Contributor/Getty Images

Травневе Сходження Місяця є одним із священних днів для мільйонів буддистів, адже саме тоді, як вважається, народився Будда. Нижче можна побачити фотографії зі святкувань у храмі Боробудур, що на острові Ява в Індонезії.

NurPhoto/Contributor/Getty Images

Нагадаємо, у 2023 році людство побачило чотири "супермісяці" – явище, коли супутник Землі максимально наближається до планети. Цей вигляд неймовірного Місяці зазнімкували і в небі над Києвом.