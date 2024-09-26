Конкурс "Фотограф птахів року" оголосив переможців: першість здобув знімок 4 тисяч мертвих пернатих

Фотопремія Bird Photographer of the Year (Фотограф птахів року) оголосила цьогорічних переможців конкурсу, яких обрали з-поміж авторів понад 23 тисяч зображень.

Перемогу здобула фотожурналістка Патриція Гомоніло, яка зазнімкувала 4 тисячі мертвих пташок, які загинули внаслідок зіткнення з вікнами в Торонто (Канада).

Її фотографія також отримала першість в категорії "Збереження", яка покликана розповісти про зусилля щодо охорони певного виду.

Авторка переможного фото намагалася привернути увагу до масової загибелі пташок, які часто плутають відбиваючі поверхні, як-от вікна, із продовженням ландшафту. Тому тварини можуть врізатися в скло на повній швидкості та гинути.

"Щороку більше одного мільярда птахів гине лише в Північній Америці через зіткнення з вікнами. Я фотожурналістка з природоохоронної діяльності та працюю з програмою Fatal Light Awareness Program, де ми рятуємо тих, хто пережив зіткнення з вікнами в Торонто.

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На жаль, більшість птахів, яких ми знаходимо, вже мертві. Їх збирають, і наприкінці року ми створюємо цю вражаючу експозицію, щоб вшанувати втрачені життя та підвищити обізнаність громадськості", – розповіла про свою роботу Патриція Гомоніло.

У категорії "Найкраще портфоліо" першість отримав угорець Бенсе Мате, який представив на конкурсі знімки місцевих птахів. Крім того, фотографії він доповнив творчим використанням новітніх технологій.

"Цікавість, гармонія, боротьба за виживання та неймовірні моменти – все це частина природного світу, і мені завжди приємно спостерігати за цими інтимними та насиченими подіями видами природи.

Я створив це портфоліо місцевих водно-болотних птахів, щоб розповісти їхні історії та підкреслити моменти їхнього життя", – поділився Мате.

Згода не погоджуватися Бенсе Мате Будь моїм Валентином Бенсе Мате Пташині лінії Бенсе Мате Хороші правила сусідства Бенсе Мате Гра тіней Бенсе Мате Шапки коплиці Бенсе Мате

Серед відеоробіт журі конкурсу відзначили Малколма Бутройда, який отримав перемогу відеопремії.

Найкраще відобразити характер птаха та його відмінні риси найкраще вдалося Алану Мерфі з США, який здобув перемогу в номінації "Портрет".

Рожева зима Алан Мерфі

Серед зображень пернатих у довкіллі найкращим обрали знімок американки Кет Чжоу, друге місце посів Леві Фітзе зі Швейцарії. "Бронзу" віддали данцю Джонасу Баєру.

Занурення Кет Чжоу Серфінг на іншому боці Леві Фітзе Шалене годування Джонас Баєр

У категорії "Птахи в польоті", яка відзначає пташине панування в небі, першість узяв Герміс Гарідас з Індії.

Шепіт зорі Герміс Гарідас

Окремо організатори фотопремії виділили авторів, які створили знімки пташок у містах.

"У світі, який стає все більш урбанізованим, багато птахів змушені жити біля порогів людей. Ця категорія досліджує світ міської фотографії птахів", – зауважили на сайті конкурсу.

"Золото" номінації здобула робота поляка Гжегожа Длугоша, на знімку якого перната сім’я переходить заповнену автівками й людьми дорогу.

Зрадлива подорож Гжегож Длугош

Серед фотографій, на яких зафіксовано кумедні моменти в природі, найкращим став знімок американки Наді Хак. Відразу за нею – робота Роберта Глокнера зі США та Гері Коллієр з Великої Британії.

Сучасний танцівник Наді Хак Відчинені двері Роберт Глокнера Сорокопуди готуються спати Гері Коллієр

Bird Photographer of the Year – провідний щорічний конкурс фотографії птахів. Організатори фотопремії обирають найкращі фотографії птахів у світі, а також надають їхнім авторам фінансову винагороду.

Раніше фотопремія Natural Landscape Photography Award поділилася знімками переможців конкурсу пейзажів за 2024 рік.