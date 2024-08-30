Битва бджіл та спарювання левів: 15 найкращих фото дикої природи у 2024 році

15 кращих світлин дикої природи у 2024 році

Фотопремія Wildlife Photographer of the Year опублікувала 15 робіт учасників, які здобули найбільш високу оцінку від журі.

Серед них – фото павука Девіда Боуї, боротьба бджіл за пару, тюлені, які сплять серед крижин, горностай, які підстрибнув у повітря, та інші.

Переможців в кожній категорії, а також володарів гран-прі оголосять 8 жовтня, а 100 фотографій з конкурсу представлять на виставці в лондонському Музеї історії природи, яку можна буде відвідати з 11 жовтня 2024 року.

Музей історії природи оприлюднив найкращі роботи, зроблені у 2024 році. Ось кілька фото, які ви маєте побачити!

Хосе Мануель Грандіо перебуваючи у Франції зробив фото маленького горностая, який здійснив стрибок та перебуває у повітрі.

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Джейсон Галлі зазнімкував двох ламантинів, мами та дитинчати, які мешкають у водоймі, розташованій у штаті Флорида, США.

Фотомитець Ян Форд у Бразилії зробив знімок смертельного укусу ягуара.

Тамара Стаббс, перебуваючи в експедиції морем Ведделла в Антарктиді, встигла зробити фото двох тюленів, які заснули поміж крижин.

У штаті Каліфорнія (США) Ренді Роббінс зробив фото оленя після його смерті. Це єдиний знімок, зроблений за допомогою iPhone XR.

Томас Віджаян зазнімкував крижаний щит, що тане, у Шпіцбергені, Норвегія.

Фотограф Вільям Фортеск’ю вирушив до Африки та зазнімкував сцену спарювання левів.

Фотографиня Джорджина Стейтлер сфотографувала бджіл, які "борються" за пару.

Шрейові Мехта в Індії зробив фото двох пав, які перебувають у "рослинному тунелі".

Тео Босбум зазнімкував мідії, які є "інженерами екосистем" на узбережжі океану в Португалії.

Томмі Тренчард зробив фото акули, яку витягли з вод океану.

У Мюнхені (Німеччина) Саша Джуманка зловила у кадрі двох сов, які "притискаються" одна до одної.

Лем Сум Так зробив фото павука Девіда Боуї, якого знайшли у тропічних лісах Малайзії.

Семюель Стоун зазнімкував розумних галок, які у своїх дзьобах несли каміння.

На плато у Монголії фотограф Сінчао Джу зробив фото хижого кота, який вполював свою здобич.