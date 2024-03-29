У ХІХ ст. лікар обгорнув книгу шкірою померлої пацієнтки. Нині Гарвард прибрав цю палітурку

Гарвардська бібліотека зняла людську шкіру з палітурки книги Арсена Гуссейє "Долі людські" (Des destinées de l'âme), виданої у 1880-х роках.

Палітурку книги, що понад 90 років зберігається в книгозбірні Гоутона, замінять через "непросте етичне походження", заявили на сайті бібліотеки.

Автор книги подарував її своєму другові, французькому лікарю і бібліофілу Людовіку Буланду. А той обклав книгу шкірою, яку без дозволу зняв з тіла померлої пацієнтки в лікарні.

Книга перебуває у фондах Гарвардської бібліотеки з 1934 року. Спочатку примірник передав на зберігання американський дипломат, бізнесмен і випускник Гарварду Джон Стетсон-молодший, а у 1954 році його вдова Рубі остаточно передала її до книгозбірні Гоутона.

Бібліотека переглянула правила щодо розпорядження книгами після Звіту Керівного комітету Гарвардського університету щодо людських останків у музейних колекціях, опублікованого восени 2022 року.

"Після ретельного вивчення, залучення зацікавлених сторін та обговорення Гарвардська бібліотека та Комітет з повернення колекцій Гарвардського музею дійшли висновку, що людські останки, використані в палітурці книги, більше не належать до колекцій Гарвардської бібліотеки через етичну складність походження книги та її подальшої історії", – заявили працівники.

Ще у 2014 році науковий аналіз підтвердив, що книга була переплетена людською шкірою. Утім, тоді бібліотека несерйозно поставилась до проблематичності такої палітурки, за що нині перепросила.

"Гарвардська бібліотека визнає помилки минулого, які ще більше об'єктивували та компрометували гідність людини, чиї останки були використані для палітурки. Ми просимо вибачення у тих, кого ці дії зачепили", – йдеться у заяві.

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Гарвардська бібліотека визнала, що її "практика управління не відповідала рівню етичних стандартів", яких вона дотримується.

Зараз установа досліджує походження та біографічні дані померлої, чию шкіру використав перший власник книги.

"Я зберіг цей шматок людської шкіри, знятий зі спини жінки. Книга про людську душу заслуговує на людську обкладинку", – писав перший власник примірника.

Нагадаємо, раніше у Гарварді створили ресурс, на якому зібрані дослідження з історії України.

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