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200 "черепашок": в Англії знайшли унікальні мушлі з останньої подорожі капітана Джеймса Кука

Олена Барсукова — 12 березня, 17:55
Phil Wilkinson/English Heritage

У Британії випадково знайшли мушлі з останньої подорожі капітана Джеймса Кука – англійського дослідника і першовідкривача Гаваїв, який здійснив три навколосвітніх плавання.

Понад 200 цінних мушель у XVIII столітті належали колекціонерці Бріджит Аткінсон, повідомляють The Guardian та English Heritage.

Бріджит Аткінсон була бабусею Джона Клейтона, який розкопував і допомагав зберігати Адріанів вал (мур на території римської провінції у Британії).

Деякі мушлі жінці надіслав Джордж Діксон – зброяр першовідкривача під час третьої і останньої навколосвітньої подорожі Кука.

Раніше вважалося, що 250-річну колекцію загубили ще 40 років тому, але під час прибирання будинку сім’я морського зоолога її знайшла. Колекція дуже цінна і, за словами експертів, має міжнародне значення.

Phil Wilkinson/English Heritage

Мушлі передали до державної агенції з охорони культурних пам’яток "Англійська спадщина". Вже цього тижня деякі з них експонуватимуться на виставці в Нортумберленді.

"Дуже приємно мати можливість розповісти історію видатної жінки. Вона не герцогиня і не належить до вищого світу Лондона, її ім'я не потрапило до підручників з історії, але вона феноменальна", – каже кураторка колекцій "Англійської спадщини" Френсіс Макінтош.

Що це за цінні мушлі?

Phil Wilkinson/English Heritage

Мушлі були пристрастю всього життя Бріджит Аткінсон. Колекціонерка походила із заможної родини, але рідко покидала свій маєток, тож використовувала різні знайомства, щоб збирати унікальні екземпляри з усього світу (загалом близько 1200).

Тоді багато хто збирав морські "черепашки" для краси, але Аткінсон цікавилася наукою та географією. Мушлі передавалися в її родині як цінний артефакт.

У 1930-х роках речі Аткінсон потрапили до колекції Ньюкаслського університету, однак у 80-х їх випадково викинули під час переїзду. Єдиним уцілілим експонатом була раковина гігантського молюска.

Дослідники думали, що решта мушель втрачені назавжди, але виявилося, що морський зоолог Джон Б'юкенен знайшов їх на смітнику і зберіг.

Родичі науковця побачили їх, коли прибирали будинок, і вирішили пожертвувати "Англійській спадщині", де дослідили та каталогізували колекцію.

В експозиції можна побачити, наприклад, раковину наутилуса (Nautilus pompilius), який мав близько 90 щупалець.

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Окрім цінності мушель, британці збираються розповідати на виставці про "проблематичні аспекти" подорожей Кука та про колоніалізм.

Бріджит Аткінсон
Бріджит Аткінсон

У колекції музею також є листи Аткінсон до її синів. Деякі з них успадкували цукрові плантації на Ямайці, а інші — працювали в Ост-Індійській компанії (це британська компанія з торгівлі з країнами Ост-Індії та Китаєм у часи колоніалізму). Таке минуле нині викликає негативні реакції.

Цікаво, що у листах Бріджит Аткінсон просила дітей спробувати знайти певні мушлі для її колекції. Щоб позбутися молюсків, які жили в мушлях, жінка просила "кип'ятити їх, поки вони не стануть червоними".

Джеймс Кук
Джеймс Кук
Nathaniel Dance-Holland/from the National Maritime Museum, United Kingdom

Нагадаємо, Джеймс Кук – відомий англійський дослідник та член Лондонського королівського товариства XVIII століття. Він був першим європейцем, який описав східне узбережжя Австралії і Гавайські острови, а також вперше пройшов навколо Нової Зеландії.

Кук був особливо відомий тим, що здійснив три експедиції в Тихий океан з 1768 по 1779 рік. Остання була для нього смертельною: Кук загинув у сутичці з гавайськими аборигенами.

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