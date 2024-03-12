200 "черепашок": в Англії знайшли унікальні мушлі з останньої подорожі капітана Джеймса Кука

У Британії випадково знайшли мушлі з останньої подорожі капітана Джеймса Кука – англійського дослідника і першовідкривача Гаваїв, який здійснив три навколосвітніх плавання.

Понад 200 цінних мушель у XVIII столітті належали колекціонерці Бріджит Аткінсон, повідомляють The Guardian та English Heritage.

Бріджит Аткінсон була бабусею Джона Клейтона, який розкопував і допомагав зберігати Адріанів вал (мур на території римської провінції у Британії).

Деякі мушлі жінці надіслав Джордж Діксон – зброяр першовідкривача під час третьої і останньої навколосвітньої подорожі Кука.

Раніше вважалося, що 250-річну колекцію загубили ще 40 років тому, але під час прибирання будинку сім’я морського зоолога її знайшла. Колекція дуже цінна і, за словами експертів, має міжнародне значення.

Phil Wilkinson/English Heritage

Мушлі передали до державної агенції з охорони культурних пам’яток "Англійська спадщина". Вже цього тижня деякі з них експонуватимуться на виставці в Нортумберленді.

"Дуже приємно мати можливість розповісти історію видатної жінки. Вона не герцогиня і не належить до вищого світу Лондона, її ім'я не потрапило до підручників з історії, але вона феноменальна", – каже кураторка колекцій "Англійської спадщини" Френсіс Макінтош.

Що це за цінні мушлі?

Мушлі були пристрастю всього життя Бріджит Аткінсон. Колекціонерка походила із заможної родини, але рідко покидала свій маєток, тож використовувала різні знайомства, щоб збирати унікальні екземпляри з усього світу (загалом близько 1200).

Тоді багато хто збирав морські "черепашки" для краси, але Аткінсон цікавилася наукою та географією. Мушлі передавалися в її родині як цінний артефакт.

У 1930-х роках речі Аткінсон потрапили до колекції Ньюкаслського університету, однак у 80-х їх випадково викинули під час переїзду. Єдиним уцілілим експонатом була раковина гігантського молюска.

Дослідники думали, що решта мушель втрачені назавжди, але виявилося, що морський зоолог Джон Б'юкенен знайшов їх на смітнику і зберіг.

Родичі науковця побачили їх, коли прибирали будинок, і вирішили пожертвувати "Англійській спадщині", де дослідили та каталогізували колекцію.

В експозиції можна побачити, наприклад, раковину наутилуса (Nautilus pompilius), який мав близько 90 щупалець.



Окрім цінності мушель, британці збираються розповідати на виставці про "проблематичні аспекти" подорожей Кука та про колоніалізм.

Бріджит Аткінсон

У колекції музею також є листи Аткінсон до її синів. Деякі з них успадкували цукрові плантації на Ямайці, а інші — працювали в Ост-Індійській компанії (це британська компанія з торгівлі з країнами Ост-Індії та Китаєм у часи колоніалізму). Таке минуле нині викликає негативні реакції.

Цікаво, що у листах Бріджит Аткінсон просила дітей спробувати знайти певні мушлі для її колекції. Щоб позбутися молюсків, які жили в мушлях, жінка просила "кип'ятити їх, поки вони не стануть червоними".

Джеймс Кук Nathaniel Dance-Holland/from the National Maritime Museum, United Kingdom

Нагадаємо, Джеймс Кук – відомий англійський дослідник та член Лондонського королівського товариства XVIII століття. Він був першим європейцем, який описав східне узбережжя Австралії і Гавайські острови, а також вперше пройшов навколо Нової Зеландії.

Кук був особливо відомий тим, що здійснив три експедиції в Тихий океан з 1768 по 1779 рік. Остання була для нього смертельною: Кук загинув у сутичці з гавайськими аборигенами.