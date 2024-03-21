Британка купила на ярмарку брошку за 35 доларів: про її цінність вона дізналася через 35 років

На британському аукціоні Gildings Auctioneers за 12 тисяч доларів продали срібну брошку, куплену на ярмарку понад три десятиліття тому. Власниця, яка свого часу заплатила за прикрасу за 35 доларів, не здогадувалася про її цінність.

Утім, аж через 36 років історикиня мистецтва Флора Стіл випадково дізналася, що "виграла джекпот", пише The New York Times.

Флора Стіл придбала виріб на антикварному ярмарку в британському Мідлендсі у 1988 році. Він виготовлений зі срібла, лазуриту, малахіту та рожевих коралів.

"Брошка привернула мою увагу своїм неймовірним дизайном – вдалим поєднанням каменів", – сказала жінка.

Флора Стіл зі своєю брошкою Фото: Gildings Auctioneers

Упродовж кількох років вона носила брошку на лацкані одного зі своїх улюблених пальт, але згодом поклала її в шафу, де прикраса пролежала понад два десятиліття.

Та минулого року жінка побачила на YouTube телевізійне шоу, де ведучий показував ескізи брошок, які розробив художник вікторіанської епохи Вільям Берджес.

"Я подумала: "Боже, це ж моя!" – згадує Флора Стіл.

Ведучий сказав, що мріяв знайти брошки, які розробив цей художник, і назвав їх "майже святим Граалем вікторіанського дизайну XIX століття".

19 березня 2024 року Флори Стіл продала свою брошку приватному колекціонеру за близько 12 тисяч доларів.

Вона стала третьою людиною, яка продала брошку Вільяма Берджеса на аукціоні. Ще двоє власників таких брошок зрозуміли їхню цінність після перегляду того ж телешоу. Один з виробів був проданий у 2011 році за близько 50 тисяч доларів.

Раніше ми писали, що в США жінка придбала в секонд-хенді вазу за $4 й перепродала її за понад $100 тисяч.