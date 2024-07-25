Служить навідником у ЗСУ: що відомо про долю автора мему "побацим-побацим" часів Євромайдану

Іван розпочав службу у війську ще в 2016 році, відразу після досягнення повноліття

Іван, легенда відомого мему "побацим-побацим", розпочав військову службу у 2016 році, але після кількарічної перерви на початку повномасштабної війни знову повернувся до служби в Збройних силах.

Наразі він обіймає посаду навідника самохідної установки M109L у 33-ї окремій механізованій бригаді, пишуть його побратими.

Чоловік став відомим завдяки ролику, на якому він спілкується із силовиком. Відео було записане у 2014 році під час Революції Гідності після побиття студентів та спроби тогочасного президента-втікача Віктора Януковича обрати російський курс розвитку країни.

"Працівники били тебе в міліції?

Побацим...

ВІДЕО ДНЯ

Я тобі питання задав.

Били!

Коли?

Коли?!

Ага.

Так. Побацим коли...

Коли?

Коли. Побацим-побацим коли", – чути їхній діалог на ролику.

На відео присутня ненормативна лексика

"Як каже Іван, силовики, які намагалися витиснути майданівців з площі, мали тісні зв'язки по Україні. Про участь хлопця знали у районному відділку тернопільської на той час міліції. Як вернувся додому, силовики чекали слушної миті його затримати. Коли така трапилася – викликали на допит", – розповідають у 33-й окремій механізованій бригаді.

Того ж року майбутній військовослужбовець закінчив школу, відразу після досягнення повноліття він подався захищати державу. В обороні країни він брав участь впродовж 2016-2019 років.

33 Окрема Механізована Бригада/Facebook 33 Окрема Механізована Бригада/Facebook

За словами побратимів, Іван зустрів повномасштабне вторгнення на території Польщі, де був на заробітках. Однак він повернувся додому вже у травні 2022, аби повернутися на службу. А за два дні після святкування дня народження – стояв у черзі до територіального центру комплектації.

Згодом хлопець успішно опанував нову для себе системусамохідної установки M109L і навчився вправно знищувати ворогів з її допомогою.

"Побратими у батареї досі піджартовують і запитують, коли там вже перемога. З усмішкою відповідає: "Побацим-побацим", – але знову й знову наводить систему та робить постріл, аби повернути тимчасово втрачене і здобути бажану – перемогу", – додають військовослужбовці.

Раніше ми розповідали про українського письменника Мартина Якуба, який у червні приєднався до лав Збройних сил.