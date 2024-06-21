Позивний "Райтер". Письменник Мартин Якуб приєднався до ЗСУ

Український письменник, автор кримінальних романів та волонтер Мартин Якуб приєднався до Збройних сил України.

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Про це письменник повідомив у своєму Facebook.

"Йду на контракт до ЗСУ. Всі папери готові, ВЛК пройшов, фотографії красиві зробив. На наступному тижні їду в учбовий центр", – написав Якуб.

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Судячи з опублікованого письменником фото, він матиме позивний "Райтер".

Якуб матиме позивний "Райтер" Мартин Якуб / Facebook

Мартин Якуб – український автор кримінальних романів, лауреат літературної премії "Смолоскип-2018", фіналіст "Книги року BBC-2019", автор і ведучий вечірнього шоу на YouTube Martyn Yakub Sho°, що популяризує літературу та українських письменників.

Автор двох кримінальних романів: "Мертві Моделі" (2019) і "Не твоє собаче діло" (2021). Нещодавно завершив роботу над новим романом.

Книга Якуба "Не твоє собаче діло"

З початку повномасштабного вторгнення письменник займався волонтерською діяльністю. Має нагороди "Волонтер України", "Хрест громадянських заслуг", медаль "За гідність та патріотизм".

У 2023 році створив проєкт "Живі "розстріляні" – це 15 фото представників Розстріляного Відродження, згенерованих штучним інтелектом.

Випустив настінний календар "Титани двадцятих" із згенерованими ШІ фото Михайля Семенка, Валер'яна Підмогильного, Майка Йогансени та інших митців Розстріляного Відродження.

Календар "Титани двадцятих"

Нещодавно до лав захисників України долучилися письменник, музикант та волонтер Сергій Жадан та письменник та фронтмен гурту "Фіолет" Сергій "Колос" Мартинюк.