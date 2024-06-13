Для досягнення гендерної рівності світу потрібно ще 134 роки – звіт Всесвітнього економічного форуму

За рік ліквідація нерівності збільшилася на 0,1%

Паритету гендерів вдасться досягти щонайменше за 134 роки. Наразі найбільшу нерівність спостерігають у політичних правах і можливостях, найменшу – у здоров’ї та виживанні.

Про це йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму про глобальні гедерні розриви за 2024 рік.

За його оцінками, у 146 країнах, які взяли участь в дослідженні, глобальний гендерний розрив становить 68,5%.

Із 2023 року у 101 країні, яка бере постійну участь в аналізі, прогрес склав усього 0,1%

"За нинішніх темпів прогресу, знадобиться 134 роки, щоб досягти повного паритету. Це відбудеться в 2158 році – тобто приблизно через п’ять поколінь", – зазначили у Всесвітньому економічному форумі.

У десятці першості країн за індексом рівності – сім держав Європи. Зокрема, Ісландія очолила рейтинг уже в 15-й раз і досі залишається єдиною країною, де гендерний розрив скорочено більше, ніж на 90%.

Кількість поколінь до паритету за регіонами Всесвітній економічний форум

Після Ісландії в топі перебувають:

Фінляндія (87,5%);

Норвегія (87,5%);

Нова Зеландія (83,5%);

Швеція (81,6%);

Нікарагуа (81,1%);

Німеччина (81%);

Намібія (80,5%);

Ірландія (80,2%);

Іспанія (79,7%).

Україна у глобальному списку посіла 68 сходинку.

Становище між жінками та чоловіками оцінювали в чотирьох категоріях, що в успішності за ліквідацією нерівності виглядають так:

здоров’я та виживання – нерівність скорочена на 96%;

освіта – 94,9%;

економічна залученість та можливості – 60,5%;

політичні права та можливості – 22,5%.

За оцінками індексу, від гендерної рівності в освіті людство відділяє ще 20 років, для ліквідації розриву в економічних можливостях – 152 роки, а в політичній сфері – 169 років.

Однак у категоріях, які є останніми за часткою скорочення нерівності, спостерігають найбільш значний прогрес. В економіці це стосується більшого представлення жінок на професійних і технічних посадах, а в політиці – як законодавців, старших посадових осіб та менеджерок.

"Усунення розривів у політиці та роботі означає більш справедливе прийняття рішень і кращий ріст. Це може призвести до зростання світового ВВП на 20%, згідно з оцінкою Світового банку", – додали в звіті.

Нагадаємо, у березні 2023 році Генеральний директор ООН Антоніу Гутерреш заявив, що досягнутий у питанні гендерної рівності прогрес, "зникає на очах". За оцінками організації, глобальної рівності людство досягне за 300 років.