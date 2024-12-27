ГО "Навчай для України" запрошує дітей на безкоштовні онлайн-заняття зі шкільних предметів

ГО "Навчай для України" запрошує учнів 5-11 класів на 8-тижневе безкоштовне онлайн-навчання у межах наймасштабнішої в Україні програми подолання освітніх втрат "Освітній Суп". Особливість — увага до кожної дитини та спільнота вмотивованих однолітків.

Зареєструватися в "Освітній Суп" можна за посиланням.

Реєстрація на найближчий старт навчання завершується 5 січня, наступний — 5 лютого.

На програмі доступні онлайн-заняття з української мови або ж математики. Під час реєстрації ви зможете обрати комфортний час навчання, відповідно до якого дитину розподілять у групу до 10 дітей. Програма реалізується за підтримки ЮНІСЕФ в Україні та за фінансування Глобального партнерства заради освіти (GPE).

"Це були чудові, корисні заняття.. У першу чергу дякую за те, що в дитини з’явилася впевненість на уроках, що вона не боїться помилитися та звернутися до вчителя за допомогою", — ділиться Оксана, мама учасниці.

На програмі викладають тьютори. Це вмотивовані й прогресивні вчителі, які пройшли спеціальне навчання від Міжнародної Академії Тьюторингу. Вони використовують найдієвіші методи та підходи, допомагаючи дитині заповнити прогалини у знаннях.

Особливості програми:



1. Дитина впливає на те, що вивчає. На перших заняттях вчитель та його учні разом визначають план наступних занять із врахуванням знань, інтересів та потреб у покращенні розуміння певних тем.



2. Заняття – це безпечний простір для того, щоб проявлятися, креативити та знаходити нові знайомства. Крім академічної складової, тьютори використовують елементи гри, спілкування та обміну ідеями.



3. Крім надолуження знань зі шкільного предмету, учні розвивають мʼякі навички, такі як планування, вміння самостійно навчатися та вміння шукати нові рішення у навчанні.

Умови для участі:



дитина навчається у 5-11 класах;

проживає (або ж має статус ВПО) у Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Луганській чи Донецькій областях.

Також заохочуємо подаватися дітей із соціально вразливих категорій, з сімей у складних життєвих обставинах; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей із багатодітних родин; дітей із статусом ВПО тощо.

Що таке програма "Освітній Суп" від ГО "Навчай для України"?

"Навчай для України" — це громадська організація, яка працює над тим, аби кожна дитина в Україні могла реалізувати власний потенціал, незалежно від місця народження чи проживання.

У відповідь на виклики великої війни у 2022 році ГО "Навчай для України" запустила програму "Освітній Суп". За два роки роботи "Освітній Суп" провів понад 116 000 занять, а участь у програмі взяло понад 18 000 учнів. Знайшовши відгук серед вчителів, батьків та дітей, програма стала найбільшою в Україні ініціативою з подолання освітніх втрат, яких зазнали діти через ковід та повномасштабне вторгнення.

Зареєструватися на найближчу хвилю "Освітнього Супу" можна за посиланням.