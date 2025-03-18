Google надає українцям безкоштовний доступ до курсу AI Essentials

2500 українців отримають безкоштовний доступ до курсу Google AI Essentials на платформі Coursera. Навчання буде реалізовано через п'ять організацій: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київську школу економіки (KSE) та ГО "Дівчата". Учасники програми зможуть здобути знання у сфері штучного інтелекту (ШІ) та отримати сертифікацію від Coursera.

Курс AI Essentials — це можливість для всіх, хто прагне розібратися у світі штучного інтелекту та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Цей курс стане у пригоді як новачкам, які роблять перші кроки у цій галузі, так і спеціалістам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати сертифікацію зі ШІ. Навчання допоможе зрозуміти основи штучного інтелекту, навчитися створювати ефективні запити та використовувати ШІ для автоматизації завдань.

Google Україна реалізує програму за підтримки Міністерства економіки України.

Чому саме зараз?

Штучний інтелект сьогодні — це не просто технологічний тренд. Попит на фахівців зі знаннями ШІ в Україні стрімко зростає. 73% українців змінювали рід діяльності через війну або ринкові зміни. Попри побоювання щодо скорочення робочих місць, ШІ відкриває нові можливості для розвитку економіки та появи нових професій. Google прагне допомогти кожному адаптуватися до нових обставин та використовувати переваги ШІ.

Що отримають учасники?

Безкоштовний доступ до курсу AI Essentials українською мовою на платформі Coursera.

Сертифікат від Coursera після успішного завершення курсу.

Практичні знання та навички : як працювати зі ШІ, створювати запити, автоматизовувати завдання.

Додаткові матеріали : вебінари з експертами про застосування ШІ у роботі та житті та пошук роботи з навичками ШІ.

Тривалість навчання – до 10 годин; навчальні матеріали доступні для зареєстрованих учасників онлайн, тому проходити курс можна у зручний для кожного час та у власному темпі.

Як взяти участь?

Реєстрація на першу хвилю навчання вже відкрита з 18 березня та триватиме 2 тижні. Пройти навчання у цій хвилі зможуть 2500 українців.

Перейдіть на сайт . Оберіть організацію, через яку можна отримати доступ до навчання на курсі AI Essentials (Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київська школа економіки, ГО "Дівчата"). Заповніть реєстраційну форму на сайті організації. Увага, реєструватися на курс AI Essentials на платформі Coursera на цьому етапі не потрібно. Чекайте на сповіщення від організації або Coursera.

У рамках програми також будуть проведені окремі вебінари на теми використання ШІ в житті, пошуку роботи та професійному розвитку. Вже 25 березня о 18:00 усі зацікавлені мають змогу приєднатися до вступного вебінару про можливості ШІ.

​​Ця ініціатива призначена для українців, які прагнуть опанувати нові навички та адаптуватися до змін на ринку праці. Організації надаватимуть пріоритет при відборі до навчання:

Ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам : курс AI Essentials допоможе опанувати нові навички та інтегруватися у сферу, яка швидко змінюється.

Жінкам: ми прагнемо підтримати жінок, які хочуть розпочати користуватися штучним інтелектом, аби розвивати свою карʼєру та підвищувати свою продуктивність.

" Український ветеранський фонд системно працює над підтримкою ветеранів у їхній реінтеграції до цивільного життя. За даними нашого дослідження, проблема відсутності роботи після повернення з російсько-української війни є ймовірною для 81% ветеранів. Знання у сфері штучного інтелекту важливі для успішної адаптації до сучасного ринку праці. Наша мета — надати ветеранам можливість опанувати ці навички, підвищити свою конкурентоспроможність та відкрити для себе нові кар'єрні горизонти. Ми віримо, що навчання AI Essentials від Google стане потужним поштовхом для успішної реінтеграції ветеранів та їхнього внеску у відбудову України ,"— розповідає Ніна Роговець, в.о. виконавчого директора Українського ветеранського фонду.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти на платформі за посиланням.