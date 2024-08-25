Хлопчик з акулою та учні-буддисти: фотопремія визначила найкращі знімки, зроблені на iPhone
Міжнародний фотоконкурс iPhone Photography Awards оприлюднив найкращі фото, зроблені у 2024 році.
Гран-прі отримала фотографка Ерін Брукс зі США за знімок "Хлопчик зустрічає акулу", який зробила в акваріумі у Флориді.
У номінації "Фотограф року" нагороду отримав американський фотограф Глен Вілберт, який зафільмував "Табір рятувальників" на пляжі Хантінгтон у Каліфорнії.
Другим фотографом року став Моглі Моріал із його роботою "Учні", на якій зображені діти-буддисти у Камбоджі.
Третє місце у номінації "Фотограф року" посів фотограф Веньлун Цзян з Китаю і його знімок архітектури.
У номінації "Абстракція" перше місце посів Хосе Мануель Гарсія Гонсалес, який сфотографував курку породи Піта Пінта в Іспанії.
У номінації "Тварини" переміг англійський митець Колін Хоскінс зі своєю чорно-білою роботою "Мисливець, кінь та собаки".
У номінації "Діти" переміг Даніель де Серкейра із Бразилії, який сфотографував дитину в гамаку у Ріо-де-Жанейро, назвавши цю роботу "На гойдалці дитинства".
У номінації "Пейзаж" переміг тайванський фотограф Падді Чао зі знімком "Нічне небо над озером Текапо", який він зробив у Новій Зеландії.
В категорії "Архітектура" перше місце здобув китаєць Лепінг-Ченг з його роботою "Вхід у країну фантазії".
Ще один китайський фотограф Янжоу Чен переміг у номінації "Міський пейзаж" з роботою "Рай", а Цзюнь Ху – в номінації "Інше" зі знімком "Що в тебе на думці?".
Зрештою, у категорії "Люди" переміг Брук Вілен із фотографією Oompa Loompa, зробленою в Мотелі Бейтса, Лос-Анджелес.
А японець Шінья Ітахана здобув першість у номінації "Природа", сфотографувавши водоспад.
Інші фото, які посіли другі та треті місця у різних категоріях, можна переглянути на сайті IPPAWARDS.