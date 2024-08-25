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Хлопчик з акулою та учні-буддисти: фотопремія визначила найкращі знімки, зроблені на iPhone

Олена Барсукова — 25 серпня, 10:50
Хлопчик з акулою та учні-буддисти: фотопремія визначила найкращі знімки, зроблені на iPhone
"Хлопчик зустрічає акулу"
Ерін Брукс, IPPAWARDS

Міжнародний фотоконкурс iPhone Photography Awards оприлюднив найкращі фото, зроблені у 2024 році.

Гран-прі отримала фотографка Ерін Брукс зі США за знімок "Хлопчик зустрічає акулу", який зробила в акваріумі у Флориді.

У номінації "Фотограф року" нагороду отримав американський фотограф Глен Вілберт, який зафільмував "Табір рятувальників" на пляжі Хантінгтон у Каліфорнії.

Другим фотографом року став Моглі Моріал із його роботою "Учні", на якій зображені діти-буддисти у Камбоджі.

Третє місце у номінації "Фотограф року" посів фотограф Веньлун Цзян з Китаю і його знімок архітектури.

ВІДЕО ДНЯ
Найкраще фото акваріума
"Хлопчик зустрічає акулу", Ерін Брукс
ippawards
Найкращі фото 2024
“Табір рятувальників”, Глен Вілберт
ippawards
Буддистський храм
“Учні”, Моглі Моріал
ippawards
Веньлун Цзян
Веньлун Цзян
ippawards

У номінації "Абстракція" перше місце посів Хосе Мануель Гарсія Гонсалес, який сфотографував курку породи Піта Пінта в Іспанії.

У номінації "Тварини" переміг англійський митець Колін Хоскінс зі своєю чорно-білою роботою "Мисливець, кінь та собаки".

У номінації "Діти" переміг Даніель де Серкейра із Бразилії, який сфотографував дитину в гамаку у Ріо-де-Жанейро, назвавши цю роботу "На гойдалці дитинства".

У номінації "Пейзаж" переміг тайванський фотограф Падді Чао зі знімком "Нічне небо над озером Текапо", який він зробив у Новій Зеландії.

Іспанський півень на фото
"Піта Пінта", Хосе Мануель Гарсія Гонсалес
ippawards
Фото коней і собак
“Мисливець, кінь та собаки”, Колін Хоскінс
ippawards
“На гойдалці дитинства”, Даніель де Серкейра
“На гойдалці дитинства”, Даніель де Серкейра
ippawards
Нічне небо
"Нічне небо над озером Текапо", Падді Чао
ippawards
"Табір рятувальників" (Лайфстайл), Глен Вілберт
"Табір рятувальників" (Лайфстайл), Глен Вілберт
ippawards
Фото природи 2024
"Водоспад", Шінья Ітахана
ippawards

В категорії "Архітектура" перше місце здобув китаєць Лепінг-Ченг з його роботою "Вхід у країну фантазії".

Ще один китайський фотограф Янжоу Чен переміг у номінації "Міський пейзаж" з роботою "Рай", а Цзюнь Ху – в номінації "Інше" зі знімком "Що в тебе на думці?".

"Вхід до країни фантазій", Лепінг Чен
"Вхід до країни фантазій", Лепінг Чен
IPPAWARDS
"Рай", Янжоу Чен
"Рай", Янжоу Чен
IPPAWARDS
"Що в тебе на думці?", Цзюнь Ху
"Що в тебе на думці?", Цзюнь Ху
IPPAWARDS
Oompa Loompa, Брук Вілен
Oompa Loompa, Брук Вілен
IPPAWARDS
"Водоспад", Шінья Ітахана
"Водоспад", Шінья Ітахана
IPPAWARDS

Зрештою, у категорії "Люди" переміг Брук Вілен із фотографією Oompa Loompa, зробленою в Мотелі Бейтса, Лос-Анджелес.

А японець Шінья Ітахана здобув першість у номінації "Природа", сфотографувавши водоспад.

Інші фото, які посіли другі та треті місця у різних категоріях, можна переглянути на сайті IPPAWARDS.

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