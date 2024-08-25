Хлопчик з акулою та учні-буддисти: фотопремія визначила найкращі знімки, зроблені на iPhone

Міжнародний фотоконкурс iPhone Photography Awards оприлюднив найкращі фото, зроблені у 2024 році.

Гран-прі отримала фотографка Ерін Брукс зі США за знімок "Хлопчик зустрічає акулу", який зробила в акваріумі у Флориді.

У номінації "Фотограф року" нагороду отримав американський фотограф Глен Вілберт, який зафільмував "Табір рятувальників" на пляжі Хантінгтон у Каліфорнії.

Другим фотографом року став Моглі Моріал із його роботою "Учні", на якій зображені діти-буддисти у Камбоджі.

Третє місце у номінації "Фотограф року" посів фотограф Веньлун Цзян з Китаю і його знімок архітектури.

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"Хлопчик зустрічає акулу", Ерін Брукс ippawards “Табір рятувальників”, Глен Вілберт ippawards “Учні”, Моглі Моріал ippawards Веньлун Цзян ippawards

У номінації "Абстракція" перше місце посів Хосе Мануель Гарсія Гонсалес, який сфотографував курку породи Піта Пінта в Іспанії.

У номінації "Тварини" переміг англійський митець Колін Хоскінс зі своєю чорно-білою роботою "Мисливець, кінь та собаки".

У номінації "Діти" переміг Даніель де Серкейра із Бразилії, який сфотографував дитину в гамаку у Ріо-де-Жанейро, назвавши цю роботу "На гойдалці дитинства".

У номінації "Пейзаж" переміг тайванський фотограф Падді Чао зі знімком "Нічне небо над озером Текапо", який він зробив у Новій Зеландії.

"Піта Пінта", Хосе Мануель Гарсія Гонсалес ippawards “Мисливець, кінь та собаки”, Колін Хоскінс ippawards “На гойдалці дитинства”, Даніель де Серкейра ippawards "Нічне небо над озером Текапо", Падді Чао ippawards "Табір рятувальників" (Лайфстайл), Глен Вілберт ippawards "Водоспад", Шінья Ітахана ippawards

В категорії "Архітектура" перше місце здобув китаєць Лепінг-Ченг з його роботою "Вхід у країну фантазії".

Ще один китайський фотограф Янжоу Чен переміг у номінації "Міський пейзаж" з роботою "Рай", а Цзюнь Ху – в номінації "Інше" зі знімком "Що в тебе на думці?".

"Вхід до країни фантазій", Лепінг Чен IPPAWARDS "Рай", Янжоу Чен IPPAWARDS "Що в тебе на думці?", Цзюнь Ху IPPAWARDS Oompa Loompa, Брук Вілен IPPAWARDS "Водоспад", Шінья Ітахана IPPAWARDS

Зрештою, у категорії "Люди" переміг Брук Вілен із фотографією Oompa Loompa, зробленою в Мотелі Бейтса, Лос-Анджелес.

А японець Шінья Ітахана здобув першість у номінації "Природа", сфотографувавши водоспад.

Інші фото, які посіли другі та треті місця у різних категоріях, можна переглянути на сайті IPPAWARDS.