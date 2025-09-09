Освітня омбудсменка: Графік роботи дитячих садків повинен враховувати потреби батьків

Освітня омбудсменка Надія Лещик закликала громади, органи управління освітою та заклади дошкільної освіти враховувати потреби батьків при формуванні графіку роботи дитячих садків.

Скарги на порушення цього принципу вона отримує регулярно, розповіла уповноважена.

"Заклади дошкільної освіти виконують дуже важливу функцію в державі. Їхня діяльність спрямована не лише на розвиток дитини, здобуття нею знань і навичок соціалізації, але й на створення можливості для батьків працювати, щоб мати змогу утримувати дитину, забезпечувати для неї належний рівень життя та підтримувати економіку країни, сплачуючи податки чи створюючи робочі місця", – зазначила Надія Лещик.

За словами омбудсменки, батьки скаржаться, що при формуванні графіку дитячі садки не завжди враховують їхні потреби, що не дозволяє працювати або організувати свій робочий день, не порушуючи трудової дисципліни.

"Не завжди у закладах дошкільної освіти організовують роботу чергових груп для забезпечення потреб працюючих батьків. Зокрема, зверталися працівники критичної інфраструктури, які не можуть з об'єктивних причин працювати дистанційно або забрати дитину в певний час, тож їм потрібно до початку роботи встигнути відвести дитину до закладу освіти й після роботи забрати", – зазначає посадовиця.

Посадовиця наголосила, що в Законі України "Про дошкільну освіту" гарантується безоплатне перебування дитини в закладі дошкільної освіти до 11 годин на день.

"Якщо у батьків є потреба щодо перебування дітей у закладі дошкільної освіти понад 11 годин, то заклад може організувати чергову групу 12 годин на день як надання платних освітніх послуг", – наголосила Надія Лещик.

Вона також звернула увагу на необхідність внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" із зазначенням конкретної кількості годин, які діти гарантовано можуть перебування у садку.

"Необхідно чітко вказати про гарантію безоплатного перебування дитини у закладі в обсязі 11 годин, без зазначення "до", адже і 5, і 9, і 10 годин – це до 11 годин.

Це питання має бути чітко унормовано, щоб кожна громада [...] не трактувала його на власний розсуд і цим не порушувала права дітей та батьків", – резюмувала Лещик.

