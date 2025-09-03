Сміттєзвалище під Львовом повністю засипали родючим ґрунтом: що далі буде на місці полігону

На Грибовицькому полігоні на Львівщині триває процес рекультивації – його купол повністю засипали родючим шаром ґрунту.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Там зазначили, що працівники львівського комунального підприємства "Зелене місто" розпочали підготовку ґрунту. Від минулого тижня на Грибовицькому полігоні працює спеціальна техніка для внесення добрив.

Далі планують посіяти багаторічні трави, які допоможуть укріпити поверхню та відновити природний ландшафт.

Під час другого етапу рекультивації планують висадити багаторічні трави, зробити резервуар для очистки поверхневих вод та для пожежогасіння.

Окрім того, встановлять нові свердловини та відновлять існуючі.

Вартість першої фази робіт з рекультивації становить 17,8 млн євро, а другої фази – 8,4 млн євро.

"Ми крок за кроком перетворюємо колишнє сміттєзвалище на безпечну й екологічно стабільну територію. Дякуємо всім, хто долучається та підтримує цей важливий процес", – зазначили в ЛКП "Зелене місто".

Що відомо про Грибовицький полігон поблизу Львова

Грибовицький полігон твердих побутових відходів – один з найбільших в країні. Він працював майже 60 років. Площа полігону, як 60 футбольних полів – понад 38 гектарів, де накопичено приблизно 14,3 мільйона тонн відходів.

У 2011 році Львівська міська рада визнала ситуацію на сміттєзвалищі у Великих Грибовичах та на прилеглих територіях "екологічно недопустимою та такою, що потребує невідкладного вирішення".

Найбільша трагедія сталася у 2016 році. Тоді на полігоні спалахнула велика пожежа. Під час її гасіння стався обвал сміттєвого насипу, що призвело до загибелі чотирьох людей – трьох рятувальників та еколога. Вони померли під завалами сміття.

Згодом слідство з’ясувало причину обвалу.