Телескоп "Хаббл" показав нове фото вогнів далекої галактики

Космічний телескоп Хаббл починає відокремлюватися від шаттла "Діскавері" після його запуску

Космічний телескоп "Хаббл" детально зазнімкував об’ємну спіральну галактику NGC 4731, розташовану у сузірʼї Діви.

Вона розташована на відстані 43 мільйонів світлових років від Землі.

Як повідомляє Європейське космічне агентство, це зображення було створено за допомогою шести фільтрів різних кольорів, кожен з яких ілюструє окреме явище.

"Яскрава сяюча смуга перетинає центр галактики, а спіральні рукави вигинаються від кінців і продовжуються поза полем зору. Його оточують яскраві плями світла, де утворюються зірки, а також темні смуги пилу. Газові хмари галактики поширюються від рукавів і смуги, поступаючись місцем темному фону з деякими зірками на передньому плані та маленькими далекими галактиками", – описують знімок "Хаббла" в агентстві.

Cпіральна галактика з перемичками зблизька Фото: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker

Спіральні галактики з перемичками бувають у формі правильних спіралей і еліпсів. Вони складають близько 60% усіх галактик.

"Видима смугова структура є результатом того, що орбіти зірок і газу в галактиці вишиковуються, утворюючи щільну область, у яку окремі зірки з часом входять і виходять.

Це той самий процес, який підтримує спіральні рукави галактики, але він дещо більш таємничий для смуг: спіральні галактики, здається, формують смуги у своїх центрах, коли вони дозрівають. Це пояснює велику кількість смуг, які ми бачимо сьогодні", – кажуть в агентстві.

Програма спостережень, що вивчає NGC 4731, прагне дослідити потік матерії в галактиках, який стимулює утворення зірок.

За смугою спіральні відгалуження NGC 4731 простягаються далеко за межі зображення, яке зробив "Хаббл". Вважається, що подовжені рукави галактики є наслідком гравітаційної взаємодії з іншими сусідніми галактиками в скупченні Діви.

Раніше космічний телескоп Евклід зробив надзвичайні зображення сяючих скупчень зірок і галактик.