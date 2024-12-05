"Шааа! Я тут запрошений експерт": десятки медійників засудили агресію Коваленка в ефірі

Більше 70 медійників та медійниць засудили агресивну поведінку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка в ефірі телеканалу "Київ 24".

Вони підписали колективну відкриту заяву, ініційовану громадською організацією "Жінки в медіа".

3 грудня в ефірі телеканалу "Київ 24" Олександр Коваленко агресивно та різко відреагував на те, що ведуча Ірина Король перебила його під час розмови про мобілізаційний ресурс та втрати на фронті.

"Шаааа! Шаааа! Я у вас тут запрошений експерт в етері, а не ви! (...) Якщо ви не розумієтеся на військовій науці, запрошуйте до свого етеру хіміків, які будуть вам розповідати про міжконтинентальні балістичні ракети!" –кричав Коваленко.

Після цього ведучі не вивели його з ефіру, а розмова продовжувалася.

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У коментарі Інституту масової інформації Ірина Король розповіла, що оглядач не вибачився за хамство в ефірі.

Медійники обурилися такою поведінкою чоловіка.

"Ми вважаємо, що така поведінка Олександра Коваленка є не лише агресивною та абсолютно неетичною, але й порушує основи професійного спілкування в прямому ефірі. Кожен експерт має поважати своїх колег-журналістів, незалежно від їхнього фаху чи статі та прагнути до виваженого діалогу.

Професіоналізм передбачає вміння контролювати емоції та працювати в межах цивілізованого спілкування, що є надважливим для підтримки довіри аудиторії та ефективної комунікації в кризових ситуаціях", – йдеться у заяві.

Крім того, низка українських ЗМІ заявили, що більше не запрошуватимуть Коваленка як експерта та не братимуть у нього коментарі.

Зокрема таке рішення ухвалило Liga.net. Про це заявив керівник відеоредакції видання Юрій Смірнов.

Коваленка не запрошуватиме й редакція "Еспресо". Це "Детектору медіа" повідомила генеральна продюсерка Анастасія Равва.

Працівники та працівниці сфери медіа висловили солідарність журналістці та ведучій Ірині Король. На її підтримку виступив також телеканал "Київ 24".

"Ми вважаємо, що подібні інциденти, зокрема, коли вони відбуваються в умовах жіночого голосу у публічному просторі, лише підтверджують необхідність створення безпечнішого середовища для жінок у журналістиці", – наголосили у заяві.

Наразі заява відкрита до підписів. Станом на ранок 5 грудня її підписали 72 медійники та медійниці.