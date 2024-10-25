Штучний інтелект позмагався з журналістами у написанні новин. Хто переміг – відповідають вчені

Журналістів уже багато років лякають перспективою безробіття через розвиток штучного інтелекту.

Але наука доводить, що "машина" не завжди перевершує справжніх авторів новин.

Нове дослідження показало, що новини, створені штучним інтелектом, важче зрозуміти, ніж традиційні матеріали.

Такими висновками вчені Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана (LіMU) поділилися в журналі Sage Journals.

Дослідницька група кафедри медіа та комунікації (IfKW) опитала понад 3 тисячі британських користувачів інтернету.

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Респондентам запропонували прочитати 24 тексти, половина з яких була створена за допомогою ШІ, а друга половина – написана журналістами вручну.

Потім респонденти проходили тести на сприйняття цих новин з урахуванням 5 критеріїв: числові характеристики, стиль написання, довжина речень і абзаців, описовість та вибір слів.

"Загалом читачі визнали 12 автоматизованих статей значно менш зрозумілими. І це при тому, що статті, створені ШІ, перед публікацією були відредаговані", – сказала провідна авторка дослідження Сіна Теслер-Кордонурі у коментарі Phys.org.

Однією з причин невдоволення читачів були слова, які добирав штучний інтелект. Матеріали, створені "машиною", містили забагато складних слів і словосполучень.

Крім того, читачі були значно менш задоволені тим, як ШІ подавав у текстах числа і дані. Водночас читачам сподобалася структура, характер написання і послідовність викладу як у згенерованих, так і в авторських текстах.

Отримані результати наштовхнули вчених на думку, що при створенні чи редагуванні автоматизованих новин журналісти повинні редагувати текст, зменшуючи кількість цифр та краще пояснюючи слова, які читачі навряд чи зрозуміють.

"Наші результати вказують на важливість не лише збереження людської участі у створенні новинного контенту, але і його вдосконалення", – каже Теслер-Кордонурі.

Нагадаємо, раніше виявилося, що штучний інтелект зазнає невдачі в граматиці, але у нього є і переваги.